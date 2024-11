Javier Milei recibió a Emmanuel Macron en la Casa Rosada

Javier Milei recibió este domingo a Emmanuel Macron en la Casa Rosada, en una visita oficial del presidente de la República de Francia a la Argentina previo a participar en la cumbre del G20 a desarrollarse en Río de Janeiro.

Los mandatarios mantuvieron una reunión bilateral en el Salón Eva Perón, y a su término compartieron un encuentro con empresarios en el Salón de los Científicos. Luego, ambos se dirigieron al balcón presidencial y saludaron a los ciudadanos que en ese momento circulaban por la Plaza de Mayo.

Vale remarcar que, previo a ir a la Casa Rosada, Macron visitó la Iglesia de la Santa Cruz donde Alfredo Astiz conoció a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes fueron luego secuestradas y finalmente desaparecidas por la última dictadura militar.

Estos encuentros se dieron en la previa a la cumbre del G20 que desde este lunes se desarrollará en Río de Janeiro, y que marcará un nuevo encuentro entre nuestro presidente y el anfitrión, Lula Da Silva, en el contexto de frialdad extrema de las relaciones bilaterales de ambas naciones.

Milei ya arribó a la turística ciudad brasileña donde este lunes tendrá una nutrida agenda: participará del Plenario de Jefes de Estado en el que los mandatarios expondrán en distintas sesiones sobre temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, y la reforma de las instituciones de gobernanza global, y compartirán un almuerzo de trabajo y formarán parte de la tradicional foto de familia de la cumbre.

Au travail avec le Président Javier Milei.



Nous allons renforcer la coopération entre l’Argentine et la France, en matière d’économie, de défense et d’innovation.



Avant le G20, le dialogue que nous poursuivons est important pour la relation entre l'Europe et l'Amérique latine. pic.twitter.com/LMMcqXcuck