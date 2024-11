Cristina Fernández encabezó este domingo un acto por el Día de la Militancia en Santiago del Estero en el que hizo especial hincapié en la ratificación de la Cámara de Casación de su condena por la denominada Causa Vialidad, y recalcó estar “dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer”, al tiempo que dijo que se trata de “un vuelto” por su política de Derechos Humanos y las condenas a los genocidas logradas en la gestión de Néstor Kirchner.

“No me lo van a perdonar nunca y las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser Presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos… el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, subrayó.

Durante su discurso, en el marco de un acto en el club Quimsa, ya como presidenta del Partido Justicialista Nacional, la expresidenta de la Nación criticó la actual gestión de Javier Milei, al sostener que “a los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos, no solamente la de los pocos que tienen guita y a los que cuida este Gobierno”, y agregó: “Queremos una Argentina en la que todos los argentinos puedan aspirar al techo propio”.

En ese marco le apuntó a Milei y a su viaje relámpago a los Estados Unidos para tener una foto con el electo presidente Donald Trump y, parafraseando a su hijo Máximo, indicó que “aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante”, para reflexionar que “los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”.

✌🏼 #DiadelaMilitancia | Cristina dijo estar “dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer”



📍 https://t.co/55PQZA39wk pic.twitter.com/rBVGKrSCDk — ANDigital (@ANDigitalOK) November 18, 2024

En contraposición a ello, expuso que “el peronismo siempre llega para sanar”, aclaró que “acá hay uno (por Milei) que quiere regalar la Argentina”, y pidió “despojarse del ‘yo tengo razón siempre’”.

Junto a Cristina estuvieron el gobernador Gerardo Zamora; el vice, y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder; la senadora Claudia Ledesma Abdala, y sus laderos el senador nacional Wado de Pedro y el diputado nacional Oscar Parrilli, además de los líderes peronistas provinciales Juan Manzur (Tucumán) y José Mayans (Formosa), entre otros dirigentes.

Antes de concluir, CFK ponderó el valor del Estado, naturalmente contraponiéndolo a las ideas libertarias vernáculas, en boga en el último bienio: “Nos vienen a vender que el Estado no sirve y después van y se encuentran con gente que ha podido construir lo que tiene desde el Estado;vean, Elon Musk, además de tener 100 % de protección de sus autos eléctricos contra los chinos, su empresa Tesla empezó con un préstamo de 465 millones de dólares. El Estado, en Estados Unidos, fue el que impulsó Internet, el GPS y las pantallas táctiles”.