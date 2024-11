Fin de semana largo: el gasto promedio diario por turista fue de 70 mil pesos

La cantidad de personas que viajó este fin de semana fue 2,3 % menor a la del mismo fin de semana de 2022 (en 2023 coincidió con las elecciones presidenciales). Hubo viajes más cortos que en octubre y mucha búsqueda de celebraciones o actividades al elegir el destino.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1,4 millones de turistas por la Argentina, que gastaron $ 196.233 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

Frente al mismo fin de semana de 2022 (el año pasado estuvo el balotaje presidencial) viajó un 2,3 % menos de turistas que gastaron, en conjunto, un 9,8 % más en términos reales. Esto se explica porque las familias vienen desembolsando más dinero en recreación y se eligen alojamientos de mayor categoría.

El último fin de semana largo antes del inicio de la temporada de verano se destacó por una potente oferta de encuentros deportivos, culturales y gastronómicos que resultaron un motivo en sí mismo para elegir un destino y viajar.

Cada turista gastó en promedio $ 70.083 diarios, que a precios reales resulta 23,6 % mayor al gasto diario de 2022, mientras que la estadía media fue de 2 días (versus 2,2 días en 2022). Se hicieron traslados a puntos de corta distancia, lo que permitió estadías de menos tiempo.

Aunque no se cuenta con cifras sobre este fenómeno, de la encuesta cualitativa de la CAME surge que el resultado hubiera sido mejor si no fuera porque el tipo de cambio, menos favorable con los países vecinos, impulsó más viajes al exterior, Chile y Brasil principalmente.

Entre las ciudades más concurridas estuvieron: Mendoza, Mar del Plata, Cariló, Mar de las Pampas, Tandil, Villa General Belgrano, Carlos Paz, Esteros del Iberá, San Rafael, Salta, Bariloche, Puerto Madryn, El Calafate, Puerto Iguazú, CABA, Concordia y Federación.

En lo que va del año van seis fines de semana largos, donde viajaron 11,2 millones de turistas y gastaron $ 1,8 billones. Si se compara con 2022, que tuvo una estructura de feriados similar, la cantidad de personas que se movilizaron se mantuvo igual, pero el gasto total creció 18 % a precios reales. Incide en este aumento que la primera parte de aquel año continuaba la cuarentena en varios distritos, por lo que la gente eligió destinos cercanos y fue prudente en las actividades compartidas.