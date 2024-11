Única presentación de Joaquín Sofredini en Argentina

Después de cinco años, Joaquín Sofredini vuelve a su país para compartir un show especial, en el que estará presentando sus nuevas canciones.

Será el jueves 28 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Regina (Avenida Santa Fe 1235) con entradas a la venta vía Plateanet.

No es una presentación de un disco, no es una simple función. Después de cinco años, Joaquín Sofredini vuelve a su país para compartir un show especial, en el que estará presentando sus nuevas canciones.

Desde el pop en inglés, al folklore de su tierra natal, este camaleónico artista promete llevarnos en un viaje de contrastes y colores muy disímiles, pero con la peculiaridad de que todo se torna natural en la sinceridad de su voz.

Joaquín Sofredini vivió hasta los 18 años en Paraná, cuidad en la que comenzó a forjar su vocación artística desde temprana edad, de la mano del canto y el teatro. Al terminar la escuela secundaria se fue a estudiar a Santa Fe, hasta que ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes y se mudó a Buenos Aires. Como contratenor y compositor de diversos estilos musicales, continuó su carrera en Europa, instalándose en Londres, Inglaterra.

En 2019 viaja a París siendo representado por la compañía artística francesa “Tall Men Productions” para emprender una gira de conciertos en diferentes ciudades de Francia. El 28 de julio viaja a Strasbourg y concluye con éxito esta serie de conciertos en el festival “Clair de nuit”, en el que es considerado la revelación.

En 2021, escribe dos canciones “It’s better” y “Down by the church” para la banda sonora de la película francesa Down in Paris del director Antony Hickling. Un film con grandes actores, entre ellos dos leyendas de Francia: Jean-Christophe Bouvet y Dominique Frot.

Ese mismo año, en la ciudad de Londres, recibe el premio a “Mejor cantante clásico” que otorga el festival “Stars of the Albion”. Durante 2022, realiza conciertos junto al pianista Konstantin Lapshin en Portugal, Italia e Inglaterra. En septiembre de 2023 vuelve a Francia al ser convocado por la “Foire Internationale de Marseille” en donde nuevamente se destaca con una presentación magistral.

Semanas después se presenta en la cuidad de Londres en el prestigioso “Reform Club”, siendo elegido por la directora Alexia Mankovskaya para interpretar el rol de Amore en la ópera “Orfeo ed Eurídice”. Así, Joaquín inicia un nuevo ciclo en su carrera internacional.