Un hecho de terror ocurrió en las últimas horas en Merlo donde un enfrentamiento narco se produjo a metros de un jardín de infantes y en momentos en que los niños se encontraban en sus aulas, y que de milagro no acabó en tragedia.

Todo sucedió este martes a las 13.30 horas en cercanías al Jardín de Infantes Nº 914, ubicado en la esquina de las calles Almagro y Santa Rosa de la localidad de Libertad, en el mencionado partido del Conurbano bonaerense oeste.

Si bien los nenes están todos bien, el intercambio provocó zozobra entre los padres y familiares de los menores, quienes recibieron mensajes desde la propia institución que alertaban por lo sucedido:

🚔 #Policiales | Mediodía de terror: Tiroteo narco a metros de un jardín de infantes en Merlo



📍 https://t.co/wTwn1xSn3t pic.twitter.com/UQyz70sxUp — ANDigital (@ANDigitalOK) November 20, 2024

“Hola familias… les tenemos que comunicar que hace unos minutos en la esquina del jardín se enfrentaron unos grupos y realizaron varios disparos… Se llamó a la policía y ya hay patrulleros a la vuelta donde parece ser el disturbio. Aquella familia que se sienta más segura viniendo a buscar a los niños, puede hacerlo”, decía el primer mensaje enviado.

Si bien es muy duro enterarse de todo esto, el segundo mensaje –mandado instantes después– fue el que generó pánico: “Familias no vengan porque está todo el jardín cerrado. Los chicos están bien, pero ahora que no vengan”, rezaba el envío, lo que hizo pensar a algunos padres que sus hijos estaba secuestrados, o impedidos de salir del establecimiento, algo que no pasó.

Si bien hay versiones cruzadas, la más importante destaca que una banda atacó la vivienda de un vecino que trabaja en sacar a los denominados “soldaditos” de las fauces narco, ofreciéndoles asistencia, estudios y trabajo. Otra, menos probable, habla de un enfrentamiento entre bandas rivales.

En declaraciones a los medios, la directora del jardín dijo que “se escucharon detonaciones, me comuniqué al 911 y pusimos en práctica un protocolo que conocen las familias por el que se llama por los grupos de difusión para llevar tranquilidad a los familiares y, cuando vino la policía los recibí por el otro portón y, finalmente, cuando nos dieron garantías, avisamos a los padres para que vengan a buscar a los niños”.

Lo cierto es que el peligro existió, que los disparos se dieron a pocos metros del jardín y que testigos indican que duró más de 15 minutos. Dentro del establecimiento había más de 70 niños, a los que llevaron hacia el fondo del lugar.