Milei reconoció que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”

El presidente de la Nación, Javier Milei, eligió a uno de sus principales propagandistas de LN+ para renovar cuestionamientos a la vicepresidente, Victoria Villarruel, a quien señaló por decidir “no participar” más en las reuniones de Gabinete.

“En muchas cosas está más cerca del círculo rojo o lo que nosotros llamamos casta”, añadió el primer mandatario.

💬 "Villarruel no tiene injerencia en la toma de decisiones".



El presidente Javier Milei habló de la relación con la vicepresidente y aseguró que "está mucho más cerca del círculo rojo, lo que nosotros llamamos la casta".



En igual tono, sostuvo que “Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles” pero “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”.

“Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, reforzó el líder libertario.

En otro orden de cosas, aludió al posible acuerdo electoral con el PRO y recalcó que “tenemos un excelente diálogo, tenemos que caminar con el mismo rumbo porque el enemigo es el mismo, los colectivistas que odian el cambio. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa”.

También destacó que tras el drástico ajuste aplicado por el Gobierno “la pobreza subió al 57 por ciento y ahora bajó de 57 a 46; la bajamos 11 puntos en 11 meses”, mientras que “en términos de encuestas, estamos mejor que cuando arrancamos, después de haber tomado medidas impopulares. Es fuerte eso”.

“Mientras acá siguen criticando, en el mundo reconocen nuestros logros de manera impresionant. En seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, es un milagro. Iba a ocurrir un cataclismo y no ocurrió. El caso argentino se estudia en el mundo. Dos premios Nobel se fijaron. El modelo es reconocido en el mundo”, remató el titular del Ejecutivo nacional.