Advierten por posibles estafas virtuales a través de obleas apócrifas

La Municipalidad de La Plata difundió un comunicado ante la viralización en redes sociales de falsas infracciones de tránsito a través de obleas apócrifas.

Ante la difusión en redes sociales del uso de obleas de tránsito apócrifas con códigos QR que podrían ser utilizados con fines ilícitos, la Municipalidad de La Plata aclaró los ítems de las actas oficiales emitidas por los agentes de la comuna.

A saber, las infracciones oficiales contienen el sello oficial de la Municipalidad; incluyen número de serie y número de acta; especifican claramente el día y la fecha de la infracción; y no poseen códigos QR ni enlaces para escanear o ingresar.

“Si bien hasta el momento no se han registrado denuncias formales relacionadas con este tema en la línea municipal, se recomienda a los vecinos verificar la autenticidad de las infracciones y, en caso de detectar irregularidades, comunicarse de inmediato con la Municipalidad a través de los canales oficiales”, se informó.

En igual tenor se manifestaron desde la Municipalidad de Olavarría, a raíz de la difusión de imágenes con un código QR que sería utilizado para cometer estafas.

“Si bien al momento no se ha tomado conocimiento de casos locales, ante las numerosas consultas se advierte que desde el Ejecutivo local recomienda no escanear imágenes que no provengan de comunicaciones oficiales o sitios conocidos”, indicaron desde la municipalidad de Olavarría.

Según se añadió, con esa modalidad podrían acceder al dispositivo móvil, por lo que se reitera el pedido de no escanear códigos en imágenes o cartelería en las que no se pueda acreditar o identificar el origen.