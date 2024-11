“Deliberadamente fascista”: denuncia penal contra el “brazo armado” de Milei

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, justificó su pedido de investigación al “brazo armado de Milei”, presentado junto a su compañera de bancada Mónica Fein.

“En este caso había que decir y hacer algo porque si no pasa y mañana va a ser tarde, porque estos procesos se radicalizan, no es que van a ir a menos radicalización”, alertó el legislador santafesino en declaraciones a la AM 750.

La denuncia penal de los socialistas está sustentada por notas periodísticas, videos e imágenes que compartieron los propios protagonistas. Al respecto, Paulón hizo hincapié en que la estética “deliberadamente fascista” del acto de Las Fuerzas del Cielo pone de manifiesto un mensaje que se quiere dar.

“Cuando se habla de ‘brazo armado’ o de ‘la guardia pretoriana’ empezamos a ver otra característica del movimiento fascista que es este llamado a la acción directa: hay que defender al líder, que es infalible”, acotó el secretario general del Partido Socialista.

Las descalificaciones, insultos y los gestos del propio Javier Milei, como la inauguración de su Gobierno a espaldas del Congreso, recordó Paulón, son llamados de atención que deberían encontrar límites de la sociedad. “Estamos todos todavía perplejos y no sabemos como encararlo”, prosiguió.

“Es la fiesta eterna de la Justicia, esto tuvo estado público y no hubo un fiscal que quisiera investigar, no hubo nadie que se presentara a decir nada”, reprochó, para finalmente señalar que “no podemos seguir mirando para otro lado y seguir haciendo como que no ocurre nada”.