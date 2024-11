Mayans matizó la desaceleración inflacionaria: “Está en 2.7 %, pero en dólares”

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, objetó la euforia oficialista en torno a la desaceleración inflacionaria, al tiempo que estimó que “el electorado de la Libertad Avanza tiene una decepción por el hecho de que Milei les mintió”.

En este sentido, recordó que el Presidente “dijo que iba a cobrar a la casta, que supuestamente es el Parlamento, y lo que hizo fue destruir los ingresos de los jubilados, los pensionados, la docencia, terminar con la coparticipación hacia las provincias”.

“Creo que hay un desencanto hacia el programa de gobierno de Milei, que tiene como resultado un 53 % de pobreza y un 18 % de indigencia. Fracasó el programa de gobierno”, evaluó el legislador formoseño en declaraciones a Perfil Radio.

Acto seguido, exclamó: “Yo no veo eso que dicen, que hablan de que bajó la inflación. Para mí, la inflación está en dólares en 2,7 %, pero hay que recordar que la canasta familiar está prácticamente en 1.000 dólares. Y la caída del PBI del 3,5% , y lo más grave, el aumento de la deuda en más de 90 mil millones de dólares en diez meses”.

“Eso demuestra el fracaso de la política económica de Milei. Y también su fracaso para acordar, como con el tema de la Corte o el presupuesto”, acotó el senador opositor.

Así las cosas, reflexionó: “Milei no cree en el sistema de representación. El artículo 1 de la Constitución habla de los representantes del pueblo argentino, de un sistema republicano, representativo y federal. Milei no cree en eso. Demostró en este tiempo que es una persona que no cree en el artículo primero de la Constitución, desprecia a los demás poderes”.

“Y ahora hablan de nombrar a jueces por decreto, por no tener la posibilidad de hacer un acuerdo con otras fuerzas políticas. Aparte de eso, la reforma electoral, que muestra un desprecio absoluto por las fuerzas políticas”, concluyó.