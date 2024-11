Denunciaron a El Dipy por abuso sexual y extorsión

El cantante de cumbia y militante libertario David Adrián Martínez, popularmente conocido como ‘El Dipy’, fue denunciado en la Justicia por abuso sexual y extorsión.

Según la publicación de NA, los hechos narrados en la acusación habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de este año. Ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante identificada como M.C.A.M., reveló detalles de lo ocurrido y de su vínculo con el excandidato a intendente de La Libertad Avanza en La Matanza.

“Lo conocí en octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza”, relató la víctima.

De acuerdo al testimonio de la mujer, mantuvieron una serie de encuentros hasta que comenzó a advertir conductas “violentas” de El Dipy: “Empecé a notar aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones el 19 de noviembre de 2023”.

La denunciante comentó que en aquel momento se encontraba desempleada y que el músico prometió ayudarla, pero ocurrió lo contrario: “No me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral”.

El escrito pone de manifiesto que el 15 de marzo de este año, el cantante de cumbia la citó en su departamento bajo el argumento de conversar sobre una supuesta propuesta laboral. “Llegué a su departamento, subimos al primer piso, cerró la puerta con llave. Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”, contó.

El segundo episodio de abuso sucedió un mes después, cuando Martínez volvió a citarle con la misma excusa de una eventual oferta de trabajo. “Estábamos en el living del departamento, en los sillones y en el decurso de la charla, del mismo modo que sucedió la vez anterior, él se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos de a momentos y empezó a sacarme la ropa”, detalló la víctima, y graficó el escalofriante momento que debió atravesar: “Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales”.

En la denuncia existe un tercer hecho de violación, correspondiente al 16 de mayo, bajo un modus operandi similar: “Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí”.

Para completar la gravísima acusación, la víctima puso al descubierto que El Dipy “se aprovechaba de la situación de hipervulnerabilidad por la falta de trabajo y la urgencia económica”, a fin de someterla sexualmente, y confirmó que entregó su teléfono celular a la Justicia para que las conversaciones de WhatsApp, imágenes y videos sean incorporados como elementos de prueba.