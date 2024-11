Pablo Moyano pidió “construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo”

Luego del cimbronazo sindical que significó su renuncia a la conducción de la CGT, Pablo Moyano habló este lunes en clave política y electoral y se refirió al desafío del peronismo en las elecciones legislativas 2025.

“Estamos frente a un modelo económico que le está causando mucho daño a la mayoría del pueblo argentino. Si no entendemos lo que está pasando y lo que pasó en estos once meses, no entendimos nada”, advirtió el líder de Camioneros.

En declaraciones al canal de stream Eva TV, cuestionó el liderazgo de Javier Milei, al tiempo que abogó por un trabajador en la Casa Rosada.

“¿Cómo surgió este tipo de la nada, que fue una construcción mediática?, ¿Por qué no soñar que un trabajador o trabajadora, negro o negra, llegue al gobierno?”, planteó.

Al respecto, dejó una crítica solapada para los dirigentes sindicales que evitaron profundizar el plan de lucha contra la administración libertaria. “Ojalá que en la próxima etapa haya más dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pase esto que pasó en estos meses”, manifestó.

Por último, y tras haber abandonado la central obrera por diferencias la “mesa chica”, Pablo Moyano instó a “dejar de lado las diferencias que hay porque el año que viene van a venir por lo que nos queda”.

“Lo importante es construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo”, finalizó.