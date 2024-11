Guillermo Francos va al Senado, en medio de la embestida de Milei contra Villarruel

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá este miércoles 27 de noviembre al Senado para brindar su primer informe de gestión, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Será el informe de gestión N° 141 y, posteriormente, Francos responderá las preguntas de los senadores. Desde la Jefatura de Gabinete precisaron que recibieron 1.537 requisitorias.

La presencia del ministro coordinador en la Cámara alta se dará en medio de la tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

🗣 #Fractura | Milei reconoció que Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”



📍 https://t.co/bCnTdOWCpV pic.twitter.com/kJgWe6uiXv — ANDigital (@ANDigitalOK) November 21, 2024

El conflicto estalló la semana pasada, cuando Milei sorprendió al afirmar que la vicepresidenta “está más cerca de la casta”.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, sostuvo el mandatario.

Y disparó: “En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Por su parte, Villarruel esquivó la polémica y, hasta el momento, evitó pronunciarse al respecto.