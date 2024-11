El titular de CARBAP, contra la tasa portuaria en Quequén: “No tiene nada de solidario”

Sociedades rurales del sudeste protagonizaron su habitual encuentro mensual, presidido por el titular de Confederación de Asociaciones rurales de Buenos Aires y La pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, y hubo fuertes cuestionamientos a la tasa portuaria creada en Necochea.

En diálogo con ANDigital, Kovarsky disparó que “el fondo compensador vial solidario impuesto en el puerto de Quequén, de solidario no tiene nada, porque hay que ver cómo se aplica, ver si finalmente el intendente (de Necochea) Arturo Rojas, lo promulga o lo rechaza”.

El alcalde de Necochea apoyó la iniciativa fuertemente, incluso con sus concejales, pese a que no es un proyecto de su bloque, sino de un concejal del kirchnerismo. “Lo que se pretende es que los exportadores, es decir los que operan en las terminales y elevadores del puerto Quequén, por cada tonelada que se exporte, terminen pagando una tasa de medio litro de gasoil grado 3”, ilustró el mandamás de CARBAP.

“De manera que eso se aporte a una caja, a un fondo que va a recibir la municipalidad de Necochea sobre todo lo que se exporte y se importe”, amplió Kovarsky.

Sobre la tasa explicó que “si vamos al caso de las exportaciones hay distintos cálculos, en lo particular, no creo que sea la cifra de 16 mil millones pesos de la que se habló, no obstante haciendo un cálculo a groso modo, solo de lo que se exporta del complejo granario (el puerto Quequén estaría este año camino a las 7 millones de toneladas), estaríamos no muy lejos de los 5 mil millones de pesos”.

“Esto de base, después hay otra serie de actividades que exportan e importan por Quequén, que pueden aumentan de manera contundente las cifras”, completó.

El tema de la tasa “fondo compensador vial solidario” -así se denominó-, y otras cuestiones de interés agropecuario, fueron tratados en la asamblea de entidades rurales bonaerenses llevada a cabo en la ciudad de Tandil la semana pasada.

Tasa Portuaria de Necochea, Campaña Antiaftosa en materia sanitaria, e Inseguridad Rural, fueron las discusiones más relevantes del reunión mensual de rurales.

Por otra parte, Kovarsky remarcó que este “es un fondo importantísimo, que van a aportar no solo los vecinos del sector productivo de Necochea, sino todas las comunidades cercanas a Quequén. Terminaran otros distritos siendo coparticipes de esa tasa, es un gasto que va a ir a parar a la liquidación del productor, le va a quitar precio; es como una especie de retención encubierta, un derecho de exportación municipal en este caso”, advirtió.

Y agregó: “Ahí está la pelea de fondo, porque se lo imponen a los exportadores igual que los derechos de exportación, pagadores compulsivos y pasivos, no pueden ir en contra judicialmente de esta medida porque no son ellos quienes tributan, sino los que perciben el impuesto ya cargado en su precio”.

Alertó respecto a las consecuencias que puede ocasionar la tasa: “Este tema va a traer polémica, va a traer un largo camino, creo yo, hasta ver si el intendente de Necochea promulga o veta esta creación del Concejo Deliberante de su municipio”.

“Es inconcebible, sobre todo cuando se crea una tasa que además no tiene afectación directa, va a ir a rentas generales”, denunció el ruralista.

Acerca del intendente de Necochea, podemos recordar que Arturo Rojas, exintegrante del Partido Fe, que había creado Gerónimo “el Momo” Venegas, llegó a la intendencia en 2019 bajo el sello de Juntos por el Cambio.

En 2023 volvió a presentarse como candidato a intendente por Agrupación vecinal Nueva Necochea y es reelecto al obtener el 49,76 % de los votos contra 14,82 % del candidato de La Libertad Avanza, Pablo Adrián Nosek.