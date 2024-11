El analista financiero Cristian Buteler apuntó contra la gestión económica del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que “para tener estabilidad hay que definir qué proceso productivo se quiere tener”, al tiempo que recalcó que “el atraso cambiario gana elecciones”.

“¿Cómo pueden hablar de atraso cambiario si el BCRA compra reservas? ¿Cómo pueden decir que no hay atraso cambiario cuando existen restricciones hasta en los dólares financieros?”, inquirió a través de un posteo en redes sociales.

Por otra parte, expresó en declaraciones a la AM 950 que “estar en el orden de una inflación del 3 % es un buen dato del lado de los aciertos del Gobierno, aunque para llegar se tuvo que recurrir a una fuerte devaluación y un fuerte recorte del gasto público, lo que produjo una aceleración en la caída de la actividad”.

Las #Reservas terminan en u$s 30.927 millones

En el día suben u$s 49 millones🟢

En el mes crecen u$s 2.310 millones🟢

En el año se incrementan u$s 7.856 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 22 millones🟢