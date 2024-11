Precios amigables para la temporada teatral marplatense

Este martes se realizó la presentación de la temporada de Mar del Plata con los elencos que estarán presentes en los teatros: América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno.

En ese marco, el productor Carlos Rottemberg expresó: “Anunciamos hace un año los ‘Precios Amigables’, fórmula que funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer”.

“El segundo factor fue la prensa nacional que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se proponía. El éxito del último verano nos empuja a volver a impulsarlo”, acotó.

Acto seguido, precisó que “con los últimos datos oficiales del INDEC que arroja un incremento del costo de vida interanual del 193 % de octubre a octubre, decidimos desacelerar la inflación en 60 puntos reales”.

“Por lo tanto, los $ 12.000 del ticket del último verano lo llevaremos a $ 28.000, en una propuesta exclusiva para Mar del Plata 2025”, completó.

A continuación, el detalle de las obras:

“Mamma Mía!” - Teatro Mar del Plata - estreno: 6 de diciembre de 2024

El mega show musical llega a La Feliz al teatro Mar del Plata. Con Florencia Peña como protagonista principal y acompañada de un talentoso elenco, el show llega a la gran ciudad lleno de luces, color y las inconfundibles melodías. La producción general de este acontecimiento teatral es de Miguel Pardo, al frente de Pardo Producciones.

“Quieto” - Teatro Bristol - estreno: 3 de enero de 2025

Ǫuieto es un padre en su sillón.

Una hija que vuelve a rescatar a su padre de su cueva de recuerdos.

Una acumulación de palabras no dichas que intentarán decir lo innombrable. Ǫuieto es un encuentro. Nada quedará igual.

Renzo quedó viudo y se encerró en su casa sin querer ver a nadie. Julieta, su hija, decide instalarse un fin de semana en el departamento de su padre.

Ǫuieto, es la historia de un padre y una hija que en su reencuentro descubrirán cuánto están dispuestos a hacer por el otro.

“Tom, Dick & Harry” - Teatro América - estreno: 3 de enero de 2025

Por primera vez llega a Mar del Plata esta comedia brillante donde la risa es su principal ingrediente-. Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi y un gran elenco, dirigidos por Nicolás Cabré, se enredarán todas las noches en “Tom, Dick & Harry” en el escenario del América.

“La Jenny” - Teatro Lido - estreno: 8 de enero de 2025

Wali Iturriaga, el artista más premiado y convocante de los últimos años vuelve a Mar del Plata con su show “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”

En esta nueva aventura teatral, el multifacético artista trae una historia de enredos disparatados que hace centro en la rebelión del querido Juan Carlos con su “tóxica” esposa y madre de sus hijos: “La Jenny”.

“Brujas” - Teatro Atlas - estreno: 3 de enero de 2025

La obra del autor español Santiago Moncada, cuyo título original es “Entre Mujeres”, fue estrenada el 3 de enero de 1991 en el mismo teatro Atlas de la ciudad de Mar del Plata.

Una historia de cinco ex-compañeras de un colegio religioso que se juntan después de mucho tiempo para cenar en la casa de una de ellas y se desata una noche imperdible.

“Dos piratas y un tesoro” - Teatro Neptuno - estreno: 4 de enero de 2025

La desopilante obra nos invita a viajar por los lugares más sorprendentes del mundo y vivir junto a ellos una aventura llena de desafíos en busca de un tesoro que promete cambiarles la suerte para siempre. Un espectáculo de humor y aventuras para disfrutar con toda la familia.

“Dos piratas y un tesoro” es una propuesta diferente, dinámica y divertida con el característico humor de los hermanos Weinbaum que nos harán reír y soñar a lo grande.

“Sean de Termos y Mabeles” - Teatro Neptuno - estreno: 2 de enero de 2025

No sólo divierte al público sino que también se convierte en una catarsis sanadora en estos tiempos. Tarico y Rotemberg, con décadas de experiencia y 20 años de amistad, presentan sus mejores personajes, imitaciones, canciones y aquellos monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión.

“El equilibrista” - Teatro Neptuno - estreno: 5 de enero de 2025

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

“El amateur” - Teatro Neptuno - estreno: 6 de enero de 2025

El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo.

Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur.