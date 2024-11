Girard fue a Diputados a explicar la Ley Impositiva ante los reclamos opositores

El director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados para precisar los lineamientos de la Ley Impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof.

Durante el encuentro realizado en el anexo de la Cámara baja, que contó con la presencia de representes de los distintos espacios opositores, Girard destacó que el incremento impositivo en el Impuesto Inmobiliario previsto para el próximo año no superará, en ningún caso, la inflación proyectada y tendrá un tope del 28 % respecto de la última cuota de 2024 anualizada.

Además, señaló que los contribuyentes que accedan a las bonificaciones por pago anual y débito automático verán aumentos significativamente inferiores en sus partidas.

Expuse ante Diputados y Senadores los lineamientos del proyecto de Ley Impositiva que debate la Legislatura bonaerense. Un encuentro productivo donde pudimos intercambiar ideas y responder consultas para enriquecer la iniciativa en un clima de diálogo constructivo 🤝.



— Cristian Girard (@cristiangirard) November 27, 2024

“Mantuvimos una reunión muy productiva, donde expuse los detalles de implementación del proyecto de Ley Impositiva que analiza la Legislatura. Escuchamos las distintas opiniones y respondimos consultas, generando un intercambio constructivo que nos permitirá incorporar aportes valiosos para enriquecer la iniciativa. El clima de diálogo fue sumamente respetuoso y cordial”, evaluó el titular del organismo recaudador bonaerense.

El funcionario detalló cómo quedarán establecidas las bonificaciones a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias. Las mismas serán de un 5 por ciento para aquellos que estén al día y de un 10 para quienes adhieran al débito automático. Con estos beneficios, el tope del aumento quedaría en torno al 12 por ciento.

“Si bien existen diferentes miradas, pudimos explicar en detalle cómo implementamos la normativa vigente y compartir nuestra visión para el próximo ejercicio”, señaló Girard y agregó: “Este proyecto busca aliviar la carga tributaria de los bonaerenses, contemplando el complejo escenario económico que enfrentaremos el año próximo”.

Respecto al Impuesto al Automotor, remarcó que se logró “una mejor distribución de la carga por tipo de vehículo”. Se fija un tope plano de 13,8 por ciento para vehículos con una valuación inferior a los 31 millones de pesos y de 19 a los de mayor valuación. De este modo, el 34,9 por ciento no superará los 25 mil pesos; el 85.3 por ciento, los 75 mil y el 90 por ciento debajo de 100 mil. Mientras que aquellos contribuyentes que utilicen el pago anual y lo hagan en tiempo y forma van a pagar menos, incluso en términos nominales, que el año anterior.

En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el aumento para el año próximo tendrá un tope del 28 %. Son 5 millones de partidas de las que la mitad tendrán un aumento anual que no superará los 5 mil pesos, el 70 % no superará los 10 mil pesos y nadie pagará más de 50 mil pesos de incremento. Mientras que, en el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, las alícuotas serán las mismas con lo que el aumento, para el 43 % de las partidas, no superará los 10 mil pesos.

Sin embargo, los legisladores opositores objetaron la progresividad fiscal manifestada por el Ejecutivo. Desde el PRO volvieron a hacer hincapié en la “discrecionalidad” de la Ley Impositiva y los perjuicios para los sectores productivos.

Asimismo, refutaron la premisa de una supuesta baja de impuestos, argumento que también compartieron los legisladores del bloque UCR + Cambio Federal, donde alertaron por una eventual suba de impuestos con el articulado tal como está.

La polémica está situada sobre el artículo 163. La oposición entiende que de aprobarse en estos términos, ARBA tendrá vía libre para “aumentar impuestos sin control legislativo y perpetuar alícuotas”.