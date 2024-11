Exfuncionario macrista vaticinó que se vienen “tiempos feos”

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, critió el rumbo de la gestión libertaria al tiempo que sentó postura en torno a la carta que hizo pública el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que criticó las formas discursivas del presidente Javier Milei.

Hora de terminar con los insultos presidenciales. https://t.co/UOrSpVQuaG — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 26, 2024

“No sé trata de formas, si no de fondo, de contenido, del deterioro de la cultura democrática, de la convivencia política, de la diversidad. Muchos piensan, incluso algunos compañeros del PRO, que mientras la macroeconomía esté bien, el resto no importa, pero son solo palabras”, contextualizó.

En contraste, indicó que “para nosotros se trata de un proyecto autoritario con rasgos conservadores y retrógrados que intentan plantar una división de la patria, de los buenos y los malos y una polarización con efectos antidemocráticos”.

“Las palabras transformas la realidad, el lenguaje construye la realidad y si vienen del Presidente habilitan expresiones de odio en la convivencia social”, alertó Avelluto en declaraciones a Radio Provincia.

Acto seguido, consignó que “nos preocupa mucho que no se trata de una cuestión de reformas económicas si no de algo refundacional y quienes no estamos de acuerdo somos enviados a guetos”.

Por esta razón, remarcó que desde el Gobierno nacional “se ataca cualquier ciudadano que piense diferente al Presidente y su grupo de Gobierno”.

“Al ser un lugar del anonimato, las redes sociales son el lugar privilegiado para este tipo de lenguajes. Se legitimó el poder atacar si no estás de acuerdo conmigo. El diálogo o la posibilidad de encontrar puntos de encuentro son fundamentales” y al no suceder “nos esperan tiempos feos”, vaticinó.

“La batalla cultural es el elemento central de este proyecto político. Todas estas expresiones de extrema derecha tiene en común esta batalla y comparten el cuestionamiento a la modernidad, a los diferentes modelos de familias y sexualidades. Es esto lo que rechazan. Me duele mucho está situación porque ya la hemos vivido”, sentenció Avelluto.