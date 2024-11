Férrea defensa al INTA: “Quieren convertir la Casa Rosada en una inmobiliaria”

Mientras el Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) deliberaba sobre la venta de uno de sus inmuebles principales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una contundente movilización frente al organismo logrando que las autoridades rechacen la enajenación del edificio.

“Este ha sido otro gran triunfo de la incansable lucha de los estatales. Quieren convertir la Casa Rosada en una inmobiliaria y no los vamos a dejar. No vamos a ser testigos pasivos del remate de todo el patrimonio estatal. Vamos a resistir y se van a malograr todos los negocios inmobiliarios que, con los bienes del Estado, proyectaron el presidente y sus amigos”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En igual tono, sostuvo que “con huelgas, paros y ocupaciones hemos evitado hasta ahora el despido de más de 150 mil empleados públicos. Esa era la verdadera cifra de achique diseñada por el Gobierno cuando asumió. El paro del 5 de diciembre va a ser contundente y aceptará otro duro golpe al Gobierno”.

Se trata del inmueble ubicado en la calle Cerviño 3101 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede en la que actualmente prestan servicio 150 trabajadores del organismo. El mismo pretendía ser vendido a partir del Decreto 950/24, pero luego de una extensa vigilia de los trabajadores se decidió que no será vendido ni sus trabajadores despedidos.

En este marco, la delegada Julieta Boedo señaló que “están tratando un plan de ajuste salvaje elaborado desde la presidencia y vicepresidencia de nuestro organismo que implica despidos masivos y la avanzada hacia la privatización”.

“Vienen a desregular y transformar el Estado para ponerlo al mero servicio de los privados. El Estado aporta y contribuye social y económicamente a toda la sociedad. El INTA es un claro ejemplo de esto por su rol fundamental en la generación de divisas y en el desarrollo de las economías regionales. No es un gasto. Por cada peso invertido se multiplica entre 4 y 5 veces el incremento en rendimientos para el sector”, anexó.

En igual tono, precisó que “todos los trabajadores desarrollamos nuestras tareas para el avance de la ciencia, la tecnología, la producción agrícola ganadera y la soberanía alimentaria de nuestro país. Cada uno de nosotros ha hecho posible el desarrollo de hallazgos como biocontroladores para combatir plagas y enfermedades vegetales, el herbicida para evitar la reproducción del mosquito portador del virus del dengue, el desarrollo de líneas de arroz, trigo, maíz, resistentes a heladas y sequías, la primera avena apta para celíacos en la Argentina, se han logrado líneas de especies animales de alto valor adaptativo a condiciones difíciles. La lista de hallazgos es interminable. Todo esto está en peligro”.

La movilización se realizó con participación del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE y también junto a otros gremios del sector.

Además, ATE desmintió las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni en su última conferencia de prensa cuando aseguró que el 90% del presupuesto del organismo está destinado al pago de salarios, cuando en realidad es el 76% del mismo.

Vocero @madorni te haces el cráneo y la que necesita un verdadero plan de modernización es tu cabeza. No te cansas de mentir?

El INTA no gasta el 90% de su presupuesto en salarios, gasta el 76%. Y si ustedes no se quisieran robar la mitad de lo que el propio organismo va a… pic.twitter.com/U6ASHoWIlD