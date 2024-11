La izquierda lleva adelante una audiencia pública en solidaridad con Briski

Este viernes, a las 14 horas, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad realizará en la Cámara de Diputados una audiencia pública en solidaridad con el actor Norman Briski ante los ataques que recibió por sus declaraciones durante su premiación en los Martin Fierro, en defensa de la libertad de expresión y en rechazo al genocidio en Palestina.

La diputada nacional del Partido Obrero, Vanina Biasi, quien además es perseguida con una causa judicial abierta por la DAIA, por sus denuncias contra los crímenes del Estado de Israel, declaró que “el objetivo de los ataques y la censura por parte del sionismo es poder sostener su blindaje discursivo frente al genocidio en Palestina”.

“Nos quieren silenciar porque están desesperados por imponer la narrativa sionista y convertir al ocupante en la víctima de esta situación”, arremetió la legisladora.

En tanto, explicó que “hace tan sólo días, dos jóvenes fueron agredidos al regreso de una manifestación por portar en la espalda la bandera Palestina. No podemos permitir esta escalada de actos de discriminación y violencia contra el pueblo palestino y sus símbolos”.

“Hacemos esta audiencia en solidaridad con Norman Briski frente a los ataques por parte del sionismo pero no sólo para mostrar que no nos van a amedrentar, sino también para dejar en claro que no vamos a dejar que el Gobierno de Milei ni los voceros del sionismo argentino avalen el genocidio en nuestro nombre”, prosiguió Biasi.

Acto seguido, puntualizó que “ya más de 40 mil palestinos han muerto por la ocupación militar de Israel, y esos números solo reflejan las muertes registradas, se estima más de 180 mil muertes reales y más de 335 indirectas fruto de la hambruna”.

“Luego de que la Corte Penal Internacional dictara orden de arresto para Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra, presenté un proyecto para exigir la urgente ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y bilaterales de todo tipo. Vamos a llenar el Congreso de las voces de activistas de la causa palestina para que quede claro que lo que se está llevando acabo es un exterminio del pueblo Palestino”, concluyó la diputada del PO.