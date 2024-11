En Olavarría recordaron el lastre macrista: “No se castigaba a los que estaban fuera de la ley”

En el mediodía de este jueves, la jefa de Gabinete de Olavarría, Mercedes Landívar, concurrió al Concejo Deliberante en donde brindó un informe detallado de gestión, tal como lo estipula la Ordenanza Municipal 4552/20, en el que respondió más de 100 preguntas que fueron formuladas por los distintos bloques políticos que integran el cuerpo deliberativo local.

En este marco, explicó que las “respuestas fueron trabajadas de manera conjunta con todas las áreas y en el marco de una planificación de gestión que se contrapone a lo que hemos observado en la gestión anterior donde se evidenciaron graves problemas en el desarrollo de la actividad cotidiana de la administración que están siendo observadas en la auditoria municipal”.

Acompañada por el titular del HCD, Guillermo Santellán, la funcionaria consignó que “es una práctica constante de gobierno la de rendir cuentas, en el HCD, en nuestros espacios, por eso tratamos de responder todos los pedidos de informes, recibimos a los concejales, los funcionarios participan de las comisiones, y cada vez que lo necesiten vamos a estar explicando o escuchando, en contraposición a lo que sucedió hasta el año pasado”.

“Nunca diríamos que nuestro gobierno municipal es una isla o es autónomo por el solo hecho de pensar diferente. Desde la asunción del nuevo Gobierno nacional, de la cual participan los bloques de La Libertad Avanza y del PRO, los argentinos y argentinas, la provincia de Buenos Aires y particularmente Olavarría están sufriendo un profundo desfinanciamiento en áreas claves”, advirtió, para luego dar cuenta que tal “desfinanciamiento tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas en el transporte público con el corte de transferencias a los municipios, desfinanciamiento educativo, en políticas sociales y específicamente en salud que lo vemos reflejado en la pérdida de cobertura que impactan en el exponencial aumento de la demanda de nuestro hospital público”.

Asimismo, Landívar puntualizó que “claramente afecta a Olavarría la suspensión de la obra pública puntualmente en la paralización de obras claves como el acceso a Sierras Bayas, la Facultad de Salud y colector cloacal norte, pero sabemos lo que significa la paralización de la obra pública que se traslada en una caída abrupta en la actividad de las cementeras, canteras, caleras, ceramistas, el transporte y muchísimos rubros dependientes como la metalúrgica, el comercio y las empresas de servicios y mantenimiento, con la inmediata consecuencia de generación de despidos, vacaciones anticipadas, suspensiones y hasta el cierre de algunas unidades productivas”.

En ese sentido, recalcó: “Vemos sectores que dicen venir a combatir la casta, pero no han parado de generar aún mayor desigualdad golpeando a los que más sufren. A la vez que piden menos estado nacional no paran de exigir que el Estado municipal o provincial se haga cargo de todo lo que el gobierno nacional abandona”.

En el plano local, precisó que “en este primer año de gestión, la planta municipal tuvo un crecimiento de 33 personas incluyendo a las 18 empleados del estacionamiento medido que antes pertenecían a Soluparking, o sea que en este primer año solamente 15 personas fueron incluidas a la planta municipal a diferencia del primer año de gestión de Ezequiel Galli que incorporó a 405 personas en la planta municipal”.

“Al asumir encontramos que había una falta total de control, encontramos que el Sindicato de Trabajadores Municipales tenía 70 empleados municipales a disposición plena para actividades exclusivas del STMO, además se relevó a 15 personas que no se sabía donde cumplían funciones y que hacía años que no trabajan en ninguna área pero si cobraban su salario”, remarcó la jefa de Gabinete.

En tanto, explicó que “durante la gestión anterior no se controlaban horarios, no había sistema para eso, también encontramos personal que tenía horas extras o carga horaria que no cumplían debido a arreglos que determinados empleados tenían con la gestión anterior, como también recategorizaciones, reconocimiento de antigüedad y pases a planta a dedo”.



“Se realizaron sumarios administrativos y se dejó cesante personal por irregularidades en el área de Catastro que utilizaban la información confidencial, como también con empleados de La Máxima y otros vinculados a la desaparición del UTV que patrullaba el Parque Helios Eseverri”, graficó Landívar.

“Además de los conocimientos específicos, un funcionario público por sobre todas las cosas debe ser comprometido y honesto que son valores fundamentales para esta gestión”, enfatizó, para luego disparar: “No todas las gestiones pueden decir los mismo, sino explíquenme como la gestión anterior sostuvo a asesores que dependían del intendente implicados en causas judiciales, o a una subsecretaria que cometió varias irregularidades que configuran delitos penales, o a empleados que utilizaban la información catastral en beneficio propio y de negociados”.

“De algo estoy segura y es que en la gestión Galli no se castigaba a los que estaban fuera de la ley, permítanme dudar e incluso muchos funcionarios fueron sostenidos y ratificados pese a las denuncias”, reiteró la titular de la mesa ministerial comunal.

Por último, dijo que “estamos dispuestos a escuchar, debatir, a que nos critiquen y nos indiquen qué estamos haciendo mal, a que nos propongan, a que nos auditen, nos observen, nos expresen si están viendo que algo se está haciendo mal, no vamos a sostener a personas por el solo hecho de no reconocer, no vamos a no corregir errores por el solo hecho de no dar el brazo a torcer”.

“Estamos terminando el año y esta oposición no ha traído una sola solución en este contexto, ni hablar de aquellos que no aparecen y que tienen cargos como por ejemplo el exintendente, que cobra un sueldo y no puede cortar el pasto y poner la luminaria del sector que le corresponde por ser del corredor vial Ruta 226”, finalizó.