Stolbizer denunció que el Gobierno “quiere prescindir del Congreso”

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, consideró que “no es casualidad” tanto el fracaso de la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de Ficha Limpia como la falta de llamado a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2025.

“La semana anterior fracasó la sesión para reformar la ley reglamentaria de los DNU, que ponía un límite al Gobierno, pero el Gobierno quiere seguir manejándose por decreto; clausuró el debate del presupuesto en el Congreso y esto permite una discrecionalidad muy grande”, alertó.

Acto seguido, consignó en declaraciones a CNN Radio que “hay un contexto muy complejo de un Gobierno o un Presidente que no termina de aceptar que vive en democracia, con división de poderes, que debe respetar al Congreso, que no puede hostigar a los periodistas, todo eso está afectando el funcionamiento institucional de la Argentina, y hay que entender que estas cosas siempre se terminan pagando”.

“Quienes estaban más comprometidos a sostener el proyecto de Ficha Limpia era sin duda el bloque del Presidente, sin embargo faltaron muchos, obviamente una ausencia que se adjudica a un pacto, a un acuerdo que nosotros estamos viendo entre el presidente Javier Milei y Cristina Fernández, que tiene que ver con la designación de Ariel Lijo”, disparó en torno al pliego de la Corte Suprema.

En igual tenor, adjudicó el fracaso de la sesión “exclusivamente al Gobierno”, ya que no espera “que el kirchnerismo venga a aprobar Ficha Limpia”.

“El Gobierno quiere prescindir del Congreso y de cualquier atadura que le impida gobernar a su antojo como lo viene haciendo”, insistió la líder del GEN.

Asimismo, puso de relieve que Ficha Limpia es “la decisión de que el Congreso no pueda servir como una cueva para que los corruptos vengan a buscar fueros, que ya nos pasó desde Carlos Menem murió como senador y con fueros, porque nunca llegó a lo que algunos consideran una sentencia definitiva”.

“Este no es un Gobierno dotado de la máxima transparencia y no es un Gobierno que tenga vocación democrática”, fustigó la exprecandidata presidencial y ejemplificó: “Lo que ha hecho durante todo este año es disponer de partidas prácticamente a su antojo, porque esto violenta absolutamente la Constitución y la ley de Administración Financiera, que dice que el Congreso es el que tiene que asignar los recursos”.

“Esto no es muy bueno, sobre todo pensando en que el Gobierno permanentemente tiene que negociar con organismos financieros internacionales y no es bueno estar sin presupuesto, no es una buena señal para afuera, es una señal de muy mala calidad institucional”, completó la diputada opositora.