Iván Marcone persiguió y golpeó a un hincha de Independiente que antes lo había insultado

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en Sarandí donde un hincha de Independiente fue tomado a golpes por el capitán del club, Iván Marcone, cuando se aprestaba a ingresar a su domicilio, y luego de que éste lo persiguiera en su vehículo porque lo cruzó en la calle y lo insultó.

Todo ocurrió este jueves por la madrugada en la puerta de la casa del hincha cuyo nombre de pila es Lucas de la mencionada localidad del partido de Avellaneda, en el Conurbano bonaerense sur, y la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a la víctima frenando su automóvil sobre la vereda y dirigirse luego a su casa, pero a los pocos segundos aparece otro auto, marca Audi, del que desciende el nombrado volante central y capitán del Rojo y, casi sin mediar palabras, lo tomó a golpes de puño, y luego se retiró.

De acuerdo a la denuncia radicada por el también socio de la entidad, previo a ello se cruzó con Marcone en las calles Solier y Magán, donde vive un familiar del jugador y donde también se encontraba su Audi, y desde su auto le gritó “andate a la mierda”; luego siguió su marcha.

Al arribar a su casa sucedió la pelea antes descripta por lo que evidentemente el jugador lo siguió tras el insulto, con la particularidad de que en ese forcejeo se le cayeron las llaves del auto a Lucas, que Marcone presumiblemente tomó y se las llevó, no sin antes decirle: “Vení a buscarlas a mi casa”.

Siempre de acuerdo al relato de la víctima, quien radicó su denuncia en la Comisaría Cuarta de Avellaneda, minutos después acudió a la casa del futbolista y otras personas le entregaron esas llaves, aunque el propio Marcone salió y le dijo que “le voy a pegar a cualquier hincha que me insulte”.

Si bien no consta en la denuncia, el jugador habría amenazado de muerte al muchacho, versión que fue contada ante los medios por Haydeé, una vecina y testigo del episodio. Amén de esto, Lucas acabó con un corte en la frente.

El momento de Independiente no es el mejor, tanto en lo institucional como en lo futbolístico, pero tampoco es el peor. Los ánimos caldeados porque el club no está ingresando hasta el momento a disputar el sueño de todos los clubes, la Copa Libertadores de América, no amerita que todo valga, ni de parte del hincha, quien por considerarse “el dueño de la institución” cree poder decir lo que se le ocurre, ni del lado de los futbolistas, que deben mantener la templanza en situaciones complejas.

Esperemos que todos reciban sus correspondientes castigos y que todos como sociedad nos replanteemos el momento de excesiva violencia que vivimos, y que muchas veces acaba en tragedia.

Por lo pronto, la causa es llevada adelante por la UFI N.º 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Elbio Laborde, quien caratuló la causa como “lesiones” e imputó por ello al capitán del Rojo.