“Victoria conducción”: Los sugestivos afiches de Villarruel en plena guerra fría con Milei

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este viernes un nuevo episodio, tras la aparición de una serie de afiches en las inmediaciones del Congreso.

“Victoria conducción, la agenda de la patria”, es la expresión de los carteles que empapelaron las calles cercanas al parlamento. Junto a la frase, se veía una imagen de Villarruel con símbolos patrios.

La supuesta autoría de la cartelería fue atribuida al “Movimiento Nacional Justicialista”, pero a ciencia cierta ninguna agrupación política la reconoció como propia.

Los afiches profundizan el distanciamiento de Villaruel con Milei, quien la había acusado de estar alineada con “la casta”.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, disparó el mandatario días atrás.

Y remató: “En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Sin embargo, la vicepresidenta evitó responderle públicamente, en medio de las versiones sobre la construcción de un armado político propio.