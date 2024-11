Con protagónico de Nazareno Casero, la novela “Limpiavidrios” llega a la pantalla grande

Tras un exitoso paso por los festivales de Mar del Plata, La Habana y La Plata, el 5 de diciembre llega a las salas comerciales Reflejado, una película de Juan Baldana, protagonizada por Nazareno Casero, basada en la novela Limpiavidrios, de Juan Supera.

Alejo ha decidido dejar su vida anterior atrás. Consigue un trabajo de limpiavidrios en un importante edificio del centro porteño.

Prefiere transitar en las alturas citadinas el momento más complicado de su vida, sumergido en un mundo ajeno que lo fuerza a transitar experiencias insospechadas.

El vértigo, la soledad, el acoso laboral, el desamparo y el abandono lo irán convirtiendo en un hombre solitario y paranoico que pende de un hilo demasiado frágil.

El elenco se completa con Juan Palomino, Nancy Dupláa, Luis Ziembrowsky, Germán de Silva, Pablo Finamore, Shirley Briceño, Richard Wagner, Luca Baldana y Luján Blaksley.

Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. En la medida que comencemos a meternos dentro del espíritu de Alejo, una persona que no logra vincularse con el otro y, por lo tanto, ya no le encuentra sentido a las cosas, comenzaremos a entender que hay miles de personas como él en nuestro mundo cotidiano.

Usualmente no lo notamos por culpa de nuestra invisibilidad, sumergida en un sistema que nos está llevando hacia el vacío existencial.

Alejo trabaja colgado desde afuera, observando como el otro lado parece estar cada vez más lejano. Un hombre cuya existencia se convalida en el reflejo de su propio cuerpo, la cruda imagen que le devuelven los vidrios que limpia a diario.