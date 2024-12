Martín Menem aseguró que Ficha Limpia “va a salir”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, consideró que “no había voluntad” de debatir la Ficha Limpia por parte de algunos sectores y por ello no se logró el quórum.

“Yo sé que Ficha Limpia va a salir, es un tema de tiempo, va a salir. Se mejorará el proyecto. Es tiempo, yo estoy convencido que va a salir así como la Ley Bases, que fue un proyecto más ambicioso”, matizó el riojano en declaraciones a Radio Mitre.

Acto seguido, apuntó contra la posible postulación de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No se trata de si me gusta o no me gusta. Si tiene condena, para mí no debería ser candidata. Eso es lo que pienso”.

Luego consideró que señaló que “es una barbaridad” que se piense que el Gobierno está “favoreciendo a Cristina” con la dilación de la Ficha Limpia.

“La Libertad Avanza está a 90 diputados de conseguir quórum. Nunca se vio esta situación, es inédito. El Presidente más votado de la historia y la minoría parlamentaria más débil de la historia”, graficó Menem.

Finalmente, el líder parlamentario reiteró que “Ficha Limpia va a salir”. Dijo que “no está maduro, o le falta mejorar pero se va a trabajar y que le quede claro a las personas que va a salir, es cuestión de tiempo nada más”.