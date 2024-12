Ganá miles de dólares al día extrayendo criptomonedas con CryptoKeying

CryptoKeying, la plataforma líder en minería de criptomonedas, anunció el lanzamiento de servicios innovadores y de alta calidad diseñados para hacer que la minería de criptomonedas sea fácil, rápida y altamente rentable para seguidores e inversores. Centrándose en la simpleza, la transparencia y el empoderamiento del usuario, CryptoKeying tiene como objetivo cambiar el panorama de la minería de criptomonedas en la nube.

Cómo minar en CryptoKeying

---) Paso 1. Visite la plataforma CryptoKeying a través de un teléfono móvil o un navegador de computadora y haga clic para iniciar el registro.

---) Paso 2. Obtenga un bono de US$ 10 después de crear una cuenta (US$ 0,60 por inicio de sesión diario).

---) Paso 3. Seleccione un contrato: busque contratos que se adapten a su nivel de inversión y objetivos. Cada contrato tiene diferentes beneficios para que todos los usuarios puedan elegir.

---) Paso 4: Comience a ganar dinero: después de comprar el contrato, las ganancias diarias se depositarán automáticamente en la cuenta del usuario y podrá comenzar a acumular riqueza de inmediato.

Por ejemplo, contratos de alta rentabilidad

Contrato de Experiencia : Monto de inversión US$ 100, duración del contrato 2 días, ganancia total US$ 100 + US$ 6,6.

: Monto de inversión US$ 100, duración del contrato 2 días, ganancia total US$ 100 + US$ 6,6. WhatsMiner M30S+ : Monto de inversión US$ 500, período de contrato de 6 días, ganancia total US$ 500 + US$ 36,6.

: Monto de inversión US$ 500, período de contrato de 6 días, ganancia total US$ 500 + US$ 36,6. Bitcoin Mining Machine S19k Pro : Monto de inversión US$ 1.000, período del contrato 14 días, ganancia total US$ 1.000 + US$ 183,4.

: Monto de inversión US$ 1.000, período del contrato 14 días, ganancia total US$ 1.000 + US$ 183,4. WhatsMiner M60S : Monto de inversión US$ 3.000, período de contrato 22 días, ganancia total US$ 3.000 + US$ 943,8.

: Monto de inversión US$ 3.000, período de contrato 22 días, ganancia total US$ 3.000 + US$ 943,8. WhatsMiner M66S : Monto de inversión US$ 5.000, período de contrato 31 días, beneficio total US$ 5.000 + US$ 2.402,5.

: Monto de inversión US$ 5.000, período de contrato 31 días, beneficio total US$ 5.000 + US$ 2.402,5. WhatsMiner M63S+: Monto de inversión US$ 8.000, período de contrato 46 días, ganancia total US$ 8.000 + US$ 5.998,4.

Los contratos tienen diferente potencia informática, montos de inversión y períodos de inversión, y diversos rendimientos. Para obtener más detalles, inicie sesión en el sitio web oficial de CryptoKeying para ver más contratos.

Caso de inversión

Invierta 8.000 dólares para comprar un contrato por valor de 8.000 dólares (Shenma M63S+), con una fecha de vencimiento de 46 días y un rendimiento diario del 1,63 %.

La cantidad de ingresos pasivos que un usuario puede ganar cada día después de una compra exitosa = US$ 8.000 × 1,63% = US$ 130,4

Después de 46 días, su capital e ingresos: US$ 8.000 + US$ 128,8 × 46 días = US$ 8.000 + US$ 5.998,4 = US$ 13.998,4.

Cómo ganar más dinero

CryptoKeying tiene una forma de ganar dinero: programa de afiliados. Invitá a tus amigos a ganar dinero a través de CryptoKeying y recibirás una recompensa en efectivo del 3 % del monto de la inversión de tu amigo. Si tus amigos invitan a sus amigos a invertir nuevamente, también puedes obtener una recompensa en efectivo del 1,5 % del monto de su inversión.

Por ejemplo: si invitás a algunos amigos a ganar dinero e invierten US$ 10.000, obtendrás una recompensa en efectivo de US$ 300; si tus amigos invitan a más personas a ganar dinero e invierten otros US$ 10.000, también obtendrás una recompensa en efectivo de US$ 150.

CryptoKeying es una empresa de minería en la nube legal y financieramente regulada con sede en Surbiton, Reino Unido. La empresa fue fundada en 2018 y cuenta con equipos profesionales de minería de Bitcoin en más de 190 países de todo el mundo, al tiempo que se destaca en la industria de la minería de criptomonedas al brindar servicios financieros y un modo de ganar criptomonedas a más de 2,8 millones de usuarios en todo el mundo.

Para obtener más información, puedes visitar el sitio web oficial: https://CryptoKeying.com/, o escribir al correo electrónico de la empresa: [email protected].