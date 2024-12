Cayó el ladrón que le pegó un piedrazo en la cabeza a una comerciante en Mar del Plata

Acaban de atrapar a este hijo de puta que le pegó un piedrazo a una empleada para robarle. Este chorro es un supuesto “””situación de calle”””. Qué tienen para decir ahora Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Juan Grabois y el resto de los progres? Harto me tienen poniendo trabas. Me denunciaron y presentaron habeas corpus en mi contra por combatir a estos violentos. Los defienden diciendo que son pobres. Acá está la prueba: no son pobres. Son chorros y violentos. Ahora hay uno menos, y lo festejo.