PAMI quita medicamentos a jubilados y Provincia estalló: “Lo vamos a absorber en las guardias”

El PAMI anunció este lunes un nuevo recorte en sus prestaciones a los jubilados, en este caso en la entrega de medicamentos 100 % cubiertos, algo que generó las críticas desde el Gobierno bonaerense, que habló de “una barrera de acceso al derecho a la salud”.

De acuerdo a lo informado por el organismo, se va a continuar con la cobertura de medicamentos al 100 % “como lo indica la legislación vigente”, pero con la salvedad de que quienes necesiten acceder a esa cobertura para algunos fármacos en particular, deberán tramitar el subsidio social.

Es decir, apuntan a darle los medicamentos “a quienes verdaderamente lo necesiten”, tal y como lo explicó el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, pero el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que “solo accederán a la medicación cubierta al 100 %, y mediante un trámite especial, quienes no cobren más de una jubilación mínima y media ($ 389 mil), no tengan prepaga, un auto con antigüedad menor a 10 años y no tengan más de una propiedad a su nombre”.

En declaraciones radiales, el propio Leguizamo había sostenido que “no estamos sacando ningún medicamento del vademécum”, al tiempo que enfatizó: “Están todos los medicamentos a disposición y, aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social. Es un trámite simple, hasta se puede iniciar por en la web y es ágil”.

Ello no contentó a Kreplak, quien desde sus redes expuso que esta medida “agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”.

Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación.



“En los hospitales bonaerenses ya vemos (antes del retroceso de hoy) un 20 % de aumento en la demanda de medicamentos por pacientes de PAMI que no alcanzan a comprar lo necesario para sus tratamientos. Estas decisiones impactan en todo el sistema y el resultado lo vamos a absorber en las guardias y contener en farmacias”, subrayó el ministro de Axel Kicillof.

Y agregó: “Estudios señalan que un jubilado gasta hoy el 35 % de sus ingresos para cubrir la canasta de medicamentos y con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80 % en aquellos que cobran la mínima”.

“El problema principal es que el PAMI se financiaba en parte con el impuesto PAIS, que se retira sin reemplazo de financiamiento, en otra medida de redistribución regresiva”, recalcó el titular de la cartera sanitaria bonaerense, quien sostuvo que se trata del mismo “programa impuesto por el macrismo, que ya fracasó”.

Y concluyó: “Siguen ajustando a los que más necesitan, atentando contra la salud de nuestros jubilados”.

"Quienes no puedan pagar los medicamentos, los van a recibir a través del subsidio social"



Respecto de los puntos que dijo Kreplak que imponen la barrera para acceder al 100 % de los medicamentos a los jubilados, hay dos variantes: quienes cobren más de una jubilación mínima y media y/o tengan una cobertura de medicina prepaga, puede acceder al beneficio si los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15 % de sus ingresos.

En ese caso se evaluará la situación a través de un informe social según la Disposición 7339/GPSyC/13 y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la Disposición 306/GPSyC/05, y una revalidación médica.

De esta medidas están exentos los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Es importante abordar los tratamientos de alta complejidad antes de concluir, y al respecto el propio Leguizamo dijo que se mantendrá la cobertura total para casos como obesidad severa, trasplantes y oncología: “Somos la obra social que más trasplantes realiza en Argentina, con uno cada 11 horas. Además, cubrimos el 50 % de todos los tratamientos oncológicos del país al 100 %. Esto no cambiará”, concluyó.