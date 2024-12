Eduardo Menem condenó la “impostura” K: “Se adueñaron del PJ y lo usan cuando les conviene”

El senador nacional con mandato cumplido por el Partido Justicialista, Eduardo Menem, evaluó que el Gobierno de Javier Milei e integrado por varios de sus familiares, “está en el camino correcto”, al tiempo que renovó cuestionamientos al kirchnerismo.

“Con muchas dificultades por las formas en la que llegó al poder, sin un partido político totalmente formado, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene 38 diputados, siete senadores, el esfuerzo que está haciendo es grande”, contextualizó el dirigente riojano en declaraciones a Perfil.

Asimismo, consideró que “la tarea no es fácil, el kirchnerismo no sólo destruyó al partido sino también al país, lo dejó en una situación muy crítica y las medidas que está tomando Milei a mí me parece que está en el camino correcto. La cosa es que la máquina de impedir no lo frene”.

En torno a esto último, aludió a “algunos opositores, por ejemplo lo que ahora llaman Unión por la Patria que no son justicialistas, son Unión por la Patria. Siempre dije desde el principio que ellos tratan de destituirlo a Milei, quieren que se caiga, lo vaticinaban. El club del helicóptero está siempre ahí agazapado esperando para poder voltear al Gobierno”.

Consultado por la figura presidencial, reveló: “En mi vida lo vi dos veces. Una vez cuando fue a La Rioja para apoyar la candidatura a diputado de mi hijo Martín. Luego, lo vi en una misa que se hizo al cumplirse un año de la muerte de mi hermano Carlos y después lo vi cuando asumió, que pude saludarlo”.

Finalmente, arremetió contra el kirchnerismo: “Lo que ellos hacen no es peronismo. Se adueñaron del partido, lo usan cuando les conviene, no es que sean peronistas. En su momento lo despreciaron, lo llaman el pejotismo dijeron que la marcha se la pueden meter ya sabés dónde”.

“Y lo mismo el partido, o sea, es una impostura, hablando de peronismo cuando les conviene; antes eran Frente de Todos, Frente para la Victoria y ahora Unión por la Patria. Nunca se llamaron justicialistas, porque no lo sienten”, remató Menem.