“El tipo de cambio real está igual que en diciembre de 2023”

El economista y director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, analizó la apreciación del peso frente al dólar, que confirmó que es del 40 por ciento y la mas alta del mundo.

“Es paradójico. Hoy el dato del Banco Central te indica que el nivel de tipo de cambio real del peso está en 79,7, el mismo de diciembre del 23, antes de la devaluación de Javier Milei. O sea, hoy estamos igual que un año atrás en términos de tipo de cambio real”, enfatizó.

De todos modos, resaltó que “las condiciones económicas son muy distintas. Pero hicimos todo un viaje y volvimos al mismo lugar. Pero podemos aclarar con otros fundamentos económicos”.

“El Gobierno de Milei hizo en parte sus deberes. Otra parte, no me queda tan en claro si es fuerte el programa. Porque inicialmente el ordenamiento macroeconómico que proponía el Gobierno era orden fiscal, orden externo, superávit fiscal, superávit externo. Y con estos niveles de tipo de cambio el superávit fiscal sigue estando. Pero no queda tan en claro que tengamos un superávit externo; y hay que ver si es que hay capitales privados que lo financian”, puntualizó en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, manifestó que “este proceso de apreciación tiene una parte que es normalización, pero también otra parte que es un esquema macroeconómico donde el tipo de cambio, componente importante del tipo de cambio real, lo maneja el gobierno. Y lo que ha hecho es generar una apreciación cambiaria con el fin de desinflar, que hoy está sostenido por el cepo y sin el uno no sabría dónde estaría el tipo de cambio real”.

El economista remarcó que el Gobierno debe “lograr de acá a uno o dos años, generar el sistema tal que pueda salir del cepo y no tener alguna disrupción en el tipo de cambio, que este sea el tipo de cambio real” pero advirtió que se debe “lograr unas ganancias de productividad muy elevadas que ojalá lo logremos, pero no son de fácil conseguir”.

Consultado sobre inflación, afirmó que la EcoGo “para noviembre medió 2,9 por ciento. La última semana tuvimos una aceleración de los precios de los alimentos, crecieron 1,1 semanal, algo que no ocurría hace un tiempo largo”.

“Hubo un despertar de las carnes. El precio de la carne empezó en el mostrador, creo que siempre es en la previa a las fiestas. En esta época tenés un salto en el precio”, precisó.

“Va a seguir costando. Lo que estamos previendo para diciembre, que es un mes también que tiene estacionalidad por tema de turismo, esparcimiento. También que la inflación se ubique a un nivel similar”, completó.

Consultado sobre los riesgos de la situación económica actual, afirmó que “los momentos de dólar caro lo hemos tenido desde la plata dulce hasta la convertibilidad. Esto puede ser que dure dos años, dure diez años. Hoy por hoy estamos en ese proceso”.

“Hay un riesgo en la economía real y en la política. Que de repente sea tu tipo de cambio muy desalineado respecto a tu economía y te provoque en la economía real una pérdida de empleo, una pérdida de producción local. Una parte está justificada, hay otra parte que no sé cuánto está justificando. Entonces tenés que ver bien cómo lo balanceaste, cuánto desalineado estás. Eso es importante”, anexó.

El director de la consultora EcoGo aseguró que “todo esto te alienta a una entrada de capitales por una ganancia financiera. Y el tema es¿cómo se sale de eso? Sea exportaciones, sea inversión extranjera directa”.

Aseveró que “el gobierno tiene un programa, tiene un plan que sería que las RIGI sean las que te financien esto. Primero tenés que hacer la transición con este cambio en la economía real que te puede impactar en la política”.

“El riesgo es que hagas muy rápido esta presión y apertura de la economía, y eso te impacte negativamente en la economía real y en la política. Tengas gente desencantada de la clase media y que eso le impacte después a Milei”, sentenció Menescaldi.