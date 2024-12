Veranito financiero de Milei y polarización asimétrica

Al cumplirse un año del ballotage, la consultora Tendencias indagó entre los votantes de ambos espacios políticos, cuán conforme se sentían. Entre quienes sufragaron por Javier Milei, un 90 % dicen sentirse “conformes” con haber tomado esa opción electoral y apenas el 6 % se encuentra disconforme.

Esta realidad contrasta cuando se le preguntó a los votantes de Sergio Massa como se sienten con el “rol del peronismo en la oposición”. Allí un 54 % se siente disconforme, contra un 28 % que está conforme.

Mientras los indicadores sociales mejoran para el Gobierno, cae el porcentaje de quienes dicen no llegar a fin de mes. También aumenta quienes dicen que sienten que está mejorando su poder adquisitivo.

Pero no son datos geográficamente homogéneos. En el interior del país, sobre todo la zona Centro, Cuyo, NEA es donde mejor se percibe la situación, y en la provincia de Buenos Aires es donde peor se percibe.

✅ El 58,2% de los encuestados cree que Milei controló la inflación.

Los que creen que su economía familiar estará mejor crecieron. Un 58 % cree que Milei controló la inflación. Aunque ante la afirmación de que “Milei bajó la inflación pero a costa de aumentar la pobreza”, la opinión se divide 50 y 50. Un 54 % cree que es falso que en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estábamos mejor, pero un 46 % cree que es verdad.

En lo que hace a aacuerdos y desacuerdos con valoraciones y definiciones políticas. Un 52 % dice sentirse más interesado en la política que antes. Por caso, los dichos de Milei de que la universidad solo sirve a los ricos tiene un rechazo del 60 por ciento. Un resultado similar a las expresiones de que las jubilaciones crecieron durante su mandato. La idea de privatizar Aerolíneas divide aguas. El cantito “universidad de los trabajadores y al que no le guste…” concita apoyos y rechazos por igual.

El periodista, editor y analista político de La Izquierda Diario, Fernando Rosso, expresó que el nuevo estudio de Tendencias registró que la polarización tiene una característica específica: es una“polarización asimétrica”.

Contextualizó que el estudio terminó de realizarse en un buen momento o una buena coyuntura para el Gobierno que encabeza Javier Milei: veranito financiero con el “carry-trade” volando por el dólar planchado; desaceleración de la inflación con el método de la recesión inducida, lo que permitió en general que para algunos sectores dejara de empeorar su situación y alguna franja recuperara algo de ingresos (sobre todo la perteneciente al sector privado formal); y en un momento político también favorable porque la oposición tradicional, y sobre todo elperonismo, vive en un estado de interna permanente.

Una de las cifras más altas que arrojó el relevamiento y que podría leerse como favorable al Gobierno es sobre el rumbo: es el rumbo correcto en general o es el rumbo correcto, pero cometió errores suman más del 55 por ciento.

Esto hay que atribuirlo a la gran crisis que experimentaron los proyectos anteriores, pero también a que gran parte de las fuerzas políticas tradicionales y los formadores de opinión afirmaron (y siguen afirmando) que a la “macroeconomía” había que ordenarla más o menos de la manera en la que lo hace el actual Gobierno (quizá con más “control de daños” o mayores compensaciones). Hubo algo de “no hay alternativa” en este nivel que fue generado por un consenso que no es solo del libertarianismo.

La estabilización parcial se refleja en algunas cifras: creció la esperanza en 7 puntos (siempre en relación al registro de agosto), la esperanza en general y de la mejora personal, en particular; se refleja el sector (probablemente privado formal) que mejoró un poco sus ingresos en los últimos meses, aunque se mantiene alto el porcentaje de los que no notan que la baja de la inflación esté impactando en sus ingresos (es congruente conque esaseaunade lasprincipalespreocupaciones).

Las preocupaciones (pobreza e ingresos) muestran hacia dónde apunta la “esperanza”. Se aspira a que ahora que “se estabilizó” la macro, estos índices cambien para mejor, cosa que es difícil que suceda. Y se mantienen los amplios desacuerdos con afirmaciones sustanciales de Milei con respecto a temas cruciales como la universidado los jubilados.

En ese contexto, se confirma, se sostiene y se intensifica la polarización que Tendencias registró en su último estudio, pero Rosso asevera que es una “polarización asimétrica” en un sentido específico: el bloque sociopolítico que conforma el universo oficialista tiene una dirección más clara, aunque su base es más “gaseosa” por las contradicciones entre sus esperanzas y la hoja de ruta o entre sus valores y los que propugna Milei.

Por otro lado, el bloque opositor es más intenso por abajo, podríamos decir entre los “opositores de a pie”, pero los referentes que los representan no tienen para nada claro el rumbo y están en internas “de casta” (peronismo) o negociaciones “de casta” (CGT).

De ahí, tanto la marcada disconformidad de los votantes de Sergio Massa en el ballotage con respecto al rol del peronismo en la oposición y que continúe el crecimiento de figuras que se ubican claramente en el otro polo de Milei, como Myriam Bregman que ya supera el 35 % de imagenpositiva.

En ese marco, y reafirmando a nivel más general los valores que son contrarios a los objetivos finales de Milei como proyecto de sociedad — gracias a que Tendencias realiza estas preguntas poco frecuentes en otros estudios—, las opciones de “capitalismo redistributivo con control del Estado” e incluso “anticapitalismo” le ganan a la valoración positiva del capitalismo a secas que es el alfa y el omega de la utopía libertariana.

“Para quienes se oponen al proyecto reaccionario en este escenario, la cuestión no pasa por esperar el derrumbe (político o de imagen) del Gobierno (perspectiva no descartable), sino por definir qué se hace en un escenario de polarización, a través de una política activa que asuma que el campo de disputa viene dado de esta manera. Nunca estuvo tan vigente el aforismo de Spinoza para este momento argentino: no hay que reír ni llorar, sino comprender”, sentenció Rosso.