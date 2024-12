Kicillof con todo contra Milei, y la Corte: “Le robó los recursos a las provincias argentinas”

El gobernador Axel Kicillof fue muy crítico con la administración nacional y dijo que Javier Milei “le robó los recursos a las provincias argentinas” al abordar los recortes aplicados en el fondo de transporte y en el incentivo docente, al tiempo que le apuntó a la Corte Suprema por no haber dado respuestas a los reclamos por estos temas que “son violaciones de leyes”.

“Milei no giró recursos del fondo de transporte, del incentivo docente. Esos fondos no son discrecionales, están sostenidos en leyes, acuerdos, por lo que son violaciones de leyes. Muchas provincias fuimos a la Corte Suprema que, por supuesto, no nos dio ninguna respuesta. Solo benefició a la Ciudad con el tema de la coparticipación”, explicó el bonaerense.

En declaraciones a Gustavo Sylvestre, en Radio 10, Kicillof abordó además el último anuncio realizado este martes por el vocero presidencial Manuel Adorni, respecto del cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en el país, además de la educación, y explicó que “en los hospitales bonaerenses el 0,81 % de los internados fueron extranjeros en 2023. Es irrelevante”.

“Es difícil mensurar el daño que está haciendo”, enfatizó, e hizo hincapié en “las retiradas y deserciones del Gobierno”, como los remedios y los jubilados que es algo “tremendo”.

Dijo el gobernador que “una parte mayoritaria de la sociedad está recibiendo un mazazo fortísimo del gobierno de Milei” y que “la Provincia contrasta tratando de sostener la salud y la educación; mientras tanto hay fiesta en los mercados, porque la Argentina es el paraíso de la timba” porque en el país “se viene a especular con activos ya que se gana la tasa más alta del mundo en dólares, y eso se está pagando con la del jubilado, con la del estudiante, con la del laburante”, remarcó.

“Esta es una gestión propulsada a escándalos, cada día largan una nueva barbaridad, y creo que no hay que dejar pasar ninguna. Nos cambian de hoja, de escándalo y hay que salir a responder las barbaridades que dicen”, cerró Kicillof.