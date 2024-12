Para intendente bonaerense, el ministro de Seguridad “es un papelón”

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, alertó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no se ocupa de la seguridad y consideró que “es una de las principales falencian de la gestión de Axel Kicillof”

En su airado reclamo por mejorar la función de esta cartera que conduce Javier Alonso (hombre de la mesa chica de Sergio Berni), recordó que la seguridad es responsabilidad de la Provincia y en la comuna se la “asiste”.

“Pasamos de tener 40 cámaras de seguridad a tener 225; creamos un sistema de ojos en alerta que tiene 1600 personas adheridas y se han registrado 1500 alertas”, precisó ante ANDigital el alcalde de la localidad del sudoeste bonaerense.

En su reclamo, que fue expresado en varias ocasiones, disparó que “el Gobierno de la Provincia no se ocupa” y el ministro “es un papelón”.

“Yo con Kicillof me llevo muy bien –aclaró-, con la mayoría de sus ministros tengo buena relación, pero al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se lo he dicho parado de frente a sus funcionarios, son un papelón, la política de seguridad en la Provincia es una vergüenza”, reforzó.

Consultado sobre su percepción del rumbo del país desde el cambio de Gobierno nacional, Matzkin manifestó que “se visualiza un cambio de época en la Argentina. Yo no soy de LLA, no soy de (Javier) Milei, ni nada por el estilo, incluso hay muchas cosas que no me gustan, pero quiero que le vaya recontra bien, porque quiero ver este país normalizado y creciendo”.

“Me gustaría ver un Presidente más moderado, más mesurado y que entienda cosas que el Estado sí tiene que hacer”, reflexionó.

Aclarando este punto, señaló que “hay muchas cosas que el privado no las va a hacer, el equilibrio fiscal lo banco y lo defiendo, pero hay ciertas cosas que deben ser realizadas por el Estado: infraestructura, salud, seguridad y educación, no debe abandonar ningún gobierno”.

¿Matzkin candidato a diputado?

Metiéndose en las especulaciones de las elecciones legislativas del año próximo, Matzkin reveló su participación en el plano político acompañando al equipo de Diego Santilli. “Formo parte de su equipo y existe la posibilidad de conformar un amplio frente con vocación de poder en 2027. En 2025 hay que construir, porque ganarle al peronismo en la provincia es muy difícil si vamos separados”, opinó.

Asimismo sobre conformar un espacio con LLA, puso sus reparos. “Si se formara un proyecto político sano, claro, concreto, honesto y tiene claro hacia dónde vamos y que provincia de Buenos Aires queremos, me sumaria alguna coalición que integre LLA”.

Para las elecciones de 2025 el alcalde de Coronel Pringles, no ha definido su intención de postularse para un cargo de diputado provincial, sin embargo dijo que no está militando en política para ser legislador, “pero si me preguntan si en el fuero íntimo y personal, ¿algún día te gustaría serlo?; y todos los que estamos en esto, algún día me gustaría, pero no estoy trabajando para eso”.

De todos modos dejó la duda cuando indicó: “Si en algún momento se da la oportunidad, lo analizaré. No me va a cambiar la vida, no voy a ser ni mejor ni peor ni en lo personal ni en lo económico”.