Paoltroni exige la intervención de “Formezuela” y apura a Milei: “¿A este no lo tocás?”

El senador nacional de Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni, presentó ante el presidente Javier Milei un pedido de intervención de Formosa, provincia gobernada desde el 10 de diciembre de 1995 por Gildo Insfrán.

En dialogo con ANDigital, el legislador entregó datos alarmantes de la realidad de su distrito, dando cuenta que la administración Insfrán “tiene 57 mil empleados públicos, 44 mil discapacitados y cuando llegó al poder había 2 mil”.

Le presenté al Presidente de la Nación el proyecto de intervención federal de la provincia de Formosa. No existe otra vía institucional para frenar el régimen de Insfrán, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos… pic.twitter.com/oX5Lcuqt7o — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 2, 2024

“En la provincia tenemos 21 mil empleados privados, pero la mitad son de las empresas de los mismo funcionarios; entonces todo es dependiente del poder central”, denunció.

“Insfrán maneja todo: la energía eléctrica, la tierra de la provincia o sea que desalojan a quienes ellos quieren, no hay justicia, es un feudo literalmente, es Formezuela”, completó emparentándola con Venezuela.

Así las cosas, Paoltroni insistirá con la presentación de intervención de Formosa que presentó este lunes en mesa de entradas de la casa de gobierno, dirigida al Presidente de la Nación. Para esta solicitud espera una respuesta inmediata de Javier Milei.

“Hay que preguntarle al defensor mundial de la libertad, que se metió con China, con Brasil, con todos los países ¿Qué hace con el comunista argentino?”, aguijoneó el exintegrante de La Libertad Avanza.

“¿A este no lo tocás?, ¿Por qué no lo tocás?”, se preguntó. “Es la responsabilidad del Presidente, no es la responsabilidad de otro”, afirmó convencido.

Para los termomileístas que no leen la Constitución: Artículo 99, inciso 20.

Que daño le hacen a nuestro Presidente. pic.twitter.com/MWjdstK43d — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 2, 2024

Según Paoltroni, la intervención federal de la provincia de Formosa, está contemplado dentro de nuestra Constitución, y recordó que “Carlos Menem intervino Catamarca; Fernando de la Rúa hizo lo propio con Corrientes y Néstor Kirchner intervino Santiago del Estero”.

“Cuando no está garantizada la forma republicana de gobierno, el Poder Ejecutivo estando en receso el Congreso tiene la posibilidad de intervenir”, concretó.

Se ha hablado en reiteradas oportunidades de milicias cubanas operando en Venezuela y en algunas regiones de la Argentina adoctrinando militantes, sobre esta posibilidad en el país, el legislador nacional soltó que “en Formosa no hacen falta, si tenemos el cubano más grande de Argentina, Gildo Insfrán es comunista”.

Enseguida afirmó que “no precisás ningún castrista, en Formosa tenés un 72 % de pobreza, se fueron 120 mil formoseños en 30 años. Nadie es dueño de nada y todos dependen del rey, la gente en Formosa no tienen salida, entonces dejan de luchar, no tienen libertad”.

Entre los argumentos presentados por el senador para la intervención de la provincia, mencionó: “concentración de poder, impide la división de poderes, justicia adicta, negación a los derechos humanos, empobrecimiento, falta de la propiedad privada; la provincia no tiene justicia, no tiene división de poderes”.

Por otra parte, consultado sobre la ficha limpia, aseguró que está de acuerdo y que “es la madre de las batallas, hay presión para que salga, sobre todo desde el PRO”.

En este punto, aclaró las diferencias de exigencias de los legisladores, “algunos en la ficha limpia quieren la doble fallo de las dos cámaras, algunos quieren incluir algunos otros delitos, no se entiende de una caso de abuso sexual no sea motivo para que no pueda ser candidato”.

Retomando el tema de la presentación de pedido de intervención de Formosa, Paoltroni remarcó que “si Milei no hace nada, hay que preguntarse si puede tener a un gobernador 40 años en el poder para garantizar la formula republicana, sospechen que la Argentina distinta va a tener que seguir esperando”.

“Nosotros que venimos a hacer una Argentina distinta, la Argentina distinta es sin feudos, como el de Formosa o el de Santiago del Estero, donde se turnan marido y mujer para ser gobernador”, concluyó.

En torno a las supuestas amenazas narco contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, descreyó de las mismas y no dudó en aseverar que es algo “armado”.