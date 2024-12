Trabajadores de gomerías preparan medidas de fuerza por demoras en la recomposición salarial

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), que lidera José Pasotti, anunció a través de un comunicado que aún no pudo llegar a un acuerdo paritario con la Federación Argentina del Neumático (FAN) para los salarios de noviembre para el convenio colectivo de trabajo 231/75, correspondiente a los trabajadores de gomerías.

Según afirmaron, es debido a que la Federación “quiere hacernos pasar por alto el mes de diciembre, dejando dicho mes sin aumento para nuestra gente”.

En este sentido, Pasotti aseveró que “seguimos luchando para que nuestros trabajadores no pierdan poder adquisitivo ni se demore el aumento, pero por la intransigencia de la FAN no hemos podido avanzar”. Además, sostuvo que “daremos los pasos necesarios para que el comportamiento inflacionario no dañe nuestro salario”.

De esta forma, en el texto, firmado por la Comisión Directiva Nacional, SOCAYA indicó que “de ninguna manera vamos a dejar pasar un mes sin aumento sabiendo el esfuerzo y el sacrificio que están viviendo los trabajadores y sus familias. Estamos soportando que sólo se aumente con respecto a lo que fija el Gobierno por inflación”.

Finalmente, el gremio manifestó que “se hará la correspondiente presentación ante el Ministerio de Trabajo”. Sin embargo, en caso de que no haya respuesta favorable, concluyó que “nos encontraran en las gomerías y centros de reconstrucción del neumático tomando las medidas que sean necesarias para hacer reflexionar a estos señores que se adueñan de las negociaciones colectivas representando solo a una minoría de su sector”.