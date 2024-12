Distinción a los fundadores del Teatro del Picadero

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, encabezó la ceremonia de entrega de la distinción por su trayectoria y aporte a la cultura de la República Argentina a Guadalupe Noble y Antonio Mónaco. Ambos fundaron el 21 de julio de 1980 el Teatro del Picadero, donde un año más tarde tendría lugar el ciclo Teatro Abierto.

El evento se realizó en el ex CCK y contó con la participación de referentes del ámbito teatral argentino, entre ellos, Carlos Rottemberg, Máximo Soto y Tencha Sagastizabal.

👏🏼👏🏼 Antonio Mónaco y Guadalupe Noble, creadores originales en el año 1980 del teatro Del Picadero, recibieron esta noche un reconocimiento por parte de Leonardo Cifelli, titular de Cultura de la Nación.

En la foto con Carlos Rottemberg, invitado al merecido encuentro pendiente.

“El Teatro del Picadero fue un precursor para su época, un espacio diferente que nació como un refugio de arte diverso y plural, que alojó los primeros pasos del gran grupo de Teatro Abierto. Con una construcción única y muchos sueños que quedaron truncos. La historia argentina ha tardado en reconocerlo, pero todo llega en su tiempo, así que es un honor para mí ser quien los reconozca por su trayectoria y su aporte a la cultura de nuestro país”, resumió Cifelli.

La sala original del Teatro del Picadero fue abierta en una exfábrica de bujías diseñada en 1926 por el arquitecto Benjamín Pedrotti en el entonces llamado Pasaje Rauch (actual Enrique Santos Discépolo), que fue reconvertida por el escenógrafo Gastón Breyer.

Allí la primera obra que se estrenó fue La otra versión o El Jardín de las Delicias, inspirada en La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Y tuvo lugar Teatro Abierto, una iniciativa que agrupó a dramaturgos, directores, escenógrafos, técnicos de la escena y actores, con el propósito de representar 21 obras breves anunciando tres obras de 20 minutos por día para completar el ciclo en un corto lapso de tiempo.

Luego de la entrega de las placas honoríficas por parte del secretario de Cultura, Guadalupe Noble hizo uso de la palabra destacando este reconocimiento público que jamás había tenido: “Quiero agradecer al Centro Cultural, al Palacio Libertad, que representa para mí la cultura oficial y que por primera vez en todos estos años nos han dado un reconocimiento a todo lo que hemos hecho durante ese año y medio que duró el Picadero. Es la primera vez que realmente nos reconocen y nos dan el espacio para poder contar nuestra historia y el aporte que hemos hecho a la cultura nacional”.

A continuación, leyó un artículo que escribió por pedido del diario Clarín para conmemorar el Día Nacional del Teatro en el que, entre otras cuestiones, destacó las particularidades del diseño edilicio: “En esos días, Breyer declaraba en la carpeta de presentación en sociedad del Teatro del Picadero que repartimos a la prensa: ‘La decisión de obviar un escenario tradicional y económicamente rentable fue meditada. Nace entonces un teatro polivalente. Se apuesta a la creatividad, se tiene fe en el actor y autor como un todo en uno. Se propone más que una sala de teatro, un campo escénico’. Esto se logró a través del diseño de módulos que permitía modificar el escenario y las plateas en diferentes variantes: en O, en U, en L, en H, en Isabelino y longitudinal”.

Respecto del relato construido en torno al incendio intencional que destruyó este complejo teatral, la actriz y gestora cultural argumentó que “con el paso de los años, mucho se fue narrando en ensayos, documentales y notas periodísticas sobre el atentado al hoy renombrado Teatro del Picadero, pero como ha sucedido con la memoria de nuestro pasado trágico, la narración de Teatro Abierto y la bomba se tragaron una parte de la historia”.

“No sólo desapareció un teatro único en Buenos Aires, sino que no se ha creado una sala con las características con las que diseñamos este. No ignoro que las tiranías son enemigas de la libertad. Sin embargo, la ideologización de la historia, paradójicamente muy propensa a desvirtuar la verdad, convirtió en un acto de resistencia a la dictadura lo que, en realidad, fue antes que nada un hecho de libertad creativa”, sentenció.

A continuación, los presentes disfrutaron de la proyección de una pieza audiovisual con testimonios de algunos de los miembros del Grupo Reunión que participaron de la experiencia original del Picadero, como Guillermo Clasadonte, José María Gómez, Leandro Rosatti, Claudio Otolini, Antonio Mónaco, Guadalupe Noble y Tencha de Sagastizabal.

Acto seguido hubo un tiempo de conversación, en el que Antonio Mónaco resaltó algunos pasajes del video: “La primera historia milagrosa es la formación de este grupo tan extraño. Siempre nos piden que los alumnos se conviertan en actores y gesten proyectos. Es muy difícil reunirlos, por esto que decía en el corto del principio, que los alumnos no se eligen entre sí”.

“Es muy difícil que se forme un grupo con tanta coherencia en cuanto a la igualdad, en el sentido de cuánta responsabilidad se pone, cuántos sueños se pierden o se ponen en esa tarea, qué lugar ocupa cada uno en esa tarea que están desarrollando. Y de golpe apareció una cosa de mucha homogeneidad en ese sentido y yo sentí que ese grupo merecía que yo apoyara un posible desarrollo”, enfatizó.

En cuanto al momento del incendio, el escritor y director de teatro recordó: “Ese día sentí cómo me habían querido quebrar y mientras se me caían las lágrimas de los ojos juré que no me iban a doblegar. Entonces conseguí autorización para que me dejaran entrar a ver si se había salvado el vestuario de Teatro Abierto que estaba en el subsuelo. Fui y estaba. Tenía que ver si estaban las cintas magnetofónicas porque había mucha música y efectos especiales”.

“Todo esto estaba en la cabina de luz y sonido arriba donde estaba la sala del teatro. Ahí fui y encontré que también estaban. Esa travesía hasta llegar a la cabina de luces fue infernal porque tuve que ir esquivando cables sobre el piso. Fue terrible transitar todo el espacio de la sala, con todo el techo de las cableadas encima del piso”, finalizó Mónaco.

Muchas de la piezas que integraron el primer ciclo de Teatro Abierto se presentaron décadas después en diversos escenarios del país como El acompañamiento, de Carlos Gorostiza; Decir sí, de Griselda Gambaro; El nuevo mundo, de Carlos Somigliana; Gris de ausencia, de Roberto Cossa; Papá querido, de Aída Bortnik; o ¿Lobo, estás?, de Pacho O’Donnell, por mencionar algunas. Entre los muchos actores que participaron se destacan: Pepe Soriano, Víctor Laplace, Leonor Manso, Luis Brandoni, Tina Serrano, Carlos Carella, Patricio Contreras, Ulises Dumont, Beatriz Matar, Arturo Bonín, Mirtha Busnelli, Villanueva Cosse, Cipe Lincovsky, Lucrecia Capello, José María Gutiérrez, Marta Bianchi, Felisa Yeni, Rita Cortese, Juan Manuel Tenuta, Nora Cullen, Floria Bloise, Ricardo Díaz Mourelle, Luz Kerz, Nelly Prono, Elsa Berenguer, el grupo Los volatineros, Pepe Novoa, Juan Carlos Puppo, Márgara Alonso, Ana María Casó, Onofre Lovero, Javier Margulis, Ingrid Pelicori, Raúl Rizzo, Leonor Soria, Manuel Vicente, Manuel Callau, Salo Pasik, Hilda Bernard, Zelmar Gueñol, Emilio Bardi, Roberto Castro, Alberto Segado, Miguel Guerberof y muchos más.

En 2007 una constructora estuvo a punto de demoler la fachada y el vestuario del antiguo Teatro del Picadero que se habían salvado del incendio, pero la organización Basta de Demoler presentó un recurso ante la justicia y logró detenerlo amparándose en la Ley nacional 14.800. Hasta que el 22 de mayo de 2022 reabrió sus puertas presentando la comedia musical Forever Young dirigida por Daniel Casablanca en una sala semicircular con capacidad para aproximadamente 300 personas.

Aunque el edificio actual dista mucho de aquella sala polivalente de origen que estuvo al servicio de la creatividad, este merecido reconocimiento revivió la esencia de este teatro vanguardista que marcó un hito en el plano de la cultura argentina.