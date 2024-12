Belliboni quiso trompear al influencer Fran Fijap en un programa de stream

El influencer libertario Fran Fijap una vez más ocupa el foco de atención por asegurar que el piquetero Eduardo Belliboni intentó golpearlo, aunque en rigor dijo que “intentó asesinarme”.

Todo sucedió durante la grabación de un programa de stream que conducía la periodista María Julia Oliván, y luego de que el polémico y provocador libertario no accediera a darle la mano al piquetero y le espetara: “No, no, tocá para allá boludo”.

El Domados entre Belliboni y Fran Fijap no terminó bien y todo se fue de las manos.



El Domados entre Belliboni y Fran Fijap no terminó bien y todo se fue de las manos.

En ese momento Belliboni, que estaba sentado del otro lado de la mesa, con Oliván en el medio, le advirtió que “A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo”, a lo que Fijap redobló la apuesta: “Dale, dale”.

El desafío se concretó y el dirigente del Polo Obrero se pasó al otro lado y lo encaró, al grito de “¿a quién le decís boludo?”.

Cuando el youtuber retrocedió, quedó muy cerca de la conductora y recibió algún manotazo, al tiempo que intentaba esquivarlos, mientras Oliván les pedía que dejaran de pelearse.

🚨 URGENTE: GRAVÍSIMO



BELLIBONI intentó ASESINARME



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA

No solo me pegó a mi, también a @mjolivan

Momentos más tarde, y desde sus redes sociales, el propio influencer se victimizó al sostener: “Urgente: gravísimo, Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda. No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”.

Lo cierto es que el video completo de lo que sucedió se verá este viernes, en el canal Border Periodismo, y que el polémico influencer vuelve a estar en un lugar de agredido.