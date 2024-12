Milei: “Odio al Estado, es una asociación criminal violenta”

El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró este viernes su llamado a pelear por las ideas de la libertad, “porque si no lo hacemos, lo vamos a lamentar. Si sale mal, por lo menos lo intentamos, pero si sale bien, vamos a dejar un mundo muchísimo mejor”.

Las declaraciones las formuló al recibir el Premio al Liderazgo Regional de parte de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay, luego de participar en la ciudad de Montevideo de la LXV Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, en la cual la Argentina recibió la Presidencia Pro Tempore del bloque regional.

Al acto de premiación, que estuvo conducido por el periodista argentino Oscar González Oro, asistieron importantes empresarios uruguayos, que también escucharon las palabras de Jorge Abuchalja, presidente de ADM.

“La única reflexión que voy a hacer en términos de economía es que, básicamente, el crecimiento económico depende de las instituciones”, expresó Milei.

Asimismo, reflexionó: “Cuando las instituciones abrazan las ideas de la libertad se prospera porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

“Solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, aquellos que son exitosos en realidad son benefactores sociales”, acotó, para luego graficar: “La ópera Nabucco, en el fondo, es una ópera de protesta, porque narra la ocupación de Israel a manos de los asirios”.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario espetó: “Odio al Estado porque el Estado es una asociación criminal violenta que vive de los impuestos. ¿qué es la esclavitud? Un impuesto del 100%, que no es muy distinto de lo que es el comunismo”.

“Si criticaban a Moisés, a mí me valen todas las de la ley. Lo único que pido es que cuando me critiquen, lo hagan con la verdad, no con la mentira”, advirtió.

Finalmente, consignó que “los valores de Occidente son los valores de la libertad y si nosotros abrazamos esos valores, que son los del capitalismo de libre empresa, vamos a prosperar, vamos a poder tener un futuro maravilloso”.