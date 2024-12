Alak pidió pensar a la línea de bandera “como una empresa de servicios públicos”

El intendente de La Plata, Julio Alak, respaldó la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de ofrecer una alternativa, desde el Estado provincial, para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“Sería regresar a un pasado decadente y siniestro”, alertó el alcalde en torno a la avanzada privatizadora del Gobierno de Javier Milei.

En este sentido, puso de relieve que se trata de “una empresa de servicios públicos que garantiza conectividad en 34 aeropuertos comerciales y no una empresa comercial para que venga un extranjero a ganar plata. Eso es un error” .

En igual tono, expuso en declaraciones a la AM 1270 que “sólo quedarán en pie seis o siete de estos aeropuertos” porque son los “de alta rentabilidad. Los turísitcos: Iguazú, Salta, Córdoba, Mendoza, Calafate y Usuahia. Y ahí todas las empresas privadas quieren ir” mientras que cerrarían o disminuiría la frecuencia en aquellos destinos que hoy “están en equilibrio”.

“Argentina es el octavo territorio del mundo, en extensión”, agregó, para luego dar cuenta que si se resiente la actividad en los “28 aeropuertos locales restantes” se va a perder “conectividad” porque “se van a perder vuelos diarios ya que son destinos que no tiene alta rentabilidad” para el mercado privado.

“Es una empresa de servicios públicos” pero además “es una de las mejores empresas del mundo. Es una de las dos que nunca tuvo un accidente aéreo. Tiene un personal calificadísimo, equipamiento muy seguro, brinda un servicio público de excelencia: porque garantiza la posibilidad de conexión diaria a todos los destinos. Y además, no está dando perdida”, enfatizó Alak, quien presidió la línea de bandera entre 2008 y 2009.

Luego recordó que “tras la privatización en los 90 “el Estado Argentino vino a salvarla, la equipó, la ordenó. Y no quiero que el Estado la reconstruya para que venga el privado para hacerse cargo de la empresa y tomar la rentabilidad. Pero, lamentablemente se está por producir eso, so pretexto de cielos abiertos y excusas banales. Aerolíneas es una empresa de servicios públicos, eso es lo que no entiende el gobierno nacional”, sentenció el intendente de la capital bonaerense.