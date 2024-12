“La unidad que necesita el peronismo no es solo de los dirigentes, sino de todos los sectores”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, remarcó el desafío de que el peronismo alcance la unidad para construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Luego de la cumbre del PJ bonaerense en Moreno y de la participación de Axel Kicillof en el plenario multisectorial de San Martín, Katopodis hizo hincapié en la posibilidad de que los distintos sectores puedan expresarse.

“Está en discusión qué le pasó al país y cuál es el rumbo que le están poniendo el presidente Javier Milei y Luis Caputo a la vida de todos nosotros”.

En declaraciones a Radio Provincia, continuó: “Tiene que ser una tarea de todos poder plantear qué Argentina están armando estos tipos. Si vos no estás entre los dos o tres sectores elegidos por ellos, estás cagado. Si no sos parte de la minería, el petróleo y de la timba financiera, te quedás afuera. No es un modelo y un proyecto de país donde todos van a ganar. En tan solo un año queda muy en evidencia quienes ganaron y quiénes perdieron”.

Acto seguido, el funcionario provincial destacó el accionar del gobernador. “Ayer, Axel tuvo la lucidez y la inteligencia de convocar a estos sectores que están en San Martín, pero que pueden estar en cualquier ciudad de la Argentina, en nuestros grupos familiares, o en nuestros grupos de amigos: trabajadores que sufrieron fuertemente la caída del poder adquisitivo”.

“Este año, el desafío era crear 300 mil puestos de trabajo, y el Gobierno nacional ya destruyó 100 mil. Milei está destruyendo la única carta y la única jugada estratégica que tiene la Argentina, que es la ciencia, la tecnología, y la universidad pública, que son los sectores desde donde podemos pensarnos y proyectarnos en un mundo tan complejo como este”, advirtió Katopodis.

Consultado sobre el rol del peronismo, el titular de la cartera de obras públicas señaló que “está buscando la forma de frenar y confrontar con este modelo”, y enfatizó que “la unidad que necesita el peronismo no es solo la de los dirigentes, sino fundamentalmente la de todos los sectores: trabajadores, universidades, pymes, comerciantes, y clubes de barrio”.

“Esa es la unidad que tenemos que lograr en Argentina, porque lo que está en juego es algo mucho más profundo que la política y los políticos, y es cómo podemos frenar semejante destrucción. Tenemos que construir algo más amplio, no podemos volver al lugar donde nos cuestionaron”, argumentó.

Antes de concluir, Katopodis afirmó que el gobernador “se pone a la cabeza de la construcción de un frente político, social, gremial, de trabajadores y millones de argentinos”.

“El espejo es Milei, y eso nos da un terreno muy fértil para caminar y cubrir un vacío en la representación del malestar y el enojo”, señaló. Y completó: “Vamos a poner lo que tengamos que poner para que el peronismo se constituya en una alternativa, y el Gobierno de la Provincia necesita de todo el apoyo porque se va a convertir en una trinchera de cara a una alternativa para 2027”.