Una mujer acabó demorada y su automóvil secuestrado luego de destrozar el portón de rejas de un estacionamiento en Moreno.

Todo sucedió este lunes poco antes de las 14.30 horas en la calle Joly al 2800 del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, y la secuencia fue captada por la cámara de seguridad interior del lugar.

En las imágenes se observa que la mujer, luego de que uno de los trabajadores le cerrara el portón, comienza a golpearlo hasta que literalmente lo hace volar por los aires.

😱 #RelatoSalvaje | Moreno: Derribó el portón de un estacionamiento porque no la dejaron pagar con transferencia



📍 https://t.co/J1MQ8P6sfG pic.twitter.com/keilZkwRts — ANDigital (@ANDigitalOK) December 10, 2024

El problema se había suscitado porque esta persona quería abonar el costo del servicio con transferencia bancaria, pero en el lugar solo se aceptaba dinero en efectivo porque se le había caído el sistema, algo que evidentemente la puso de los pelos.

A partir de lo que sucedió apareció la policía y la mujer acabó demorada, al tiempo que el Renault fue secuestrado.

¿Cuánto era el monto que debía abonar? “Eran 4.400 pesos, le dije a la mujer que no se podía ir sin pagar y que al menos me tirara algo porque si no la deuda me quedaba a mí”, relató Luis, el encargado del lugar.

Vale remarcar que la policía llegó rápido al lugar, que se llama Pasaje Sur, porque está ubicado al lado de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad local.