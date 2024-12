Categórica autocrítica: “Milei ganó porque somos un mamarracho”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, reconoció el “quilombo” dentro del peronismo y en ese sentido evaluó que “cuando la gente votó a Javier Milei lo hizo porque nosotros somos un mamarracho”.

En tanto, el titular del partido Patria Grande manifestó que “el único que puede competir para las presidenciales es Axel Kicillof. Todos los demás tienen techo".

Por otra parte, objetó la imposibilidad de reelección de los intendentes y otros cargos a nivel bonaerense, y puntualmente criticó a Sergio Massa por ser uno de los que impulsó esa medida.

“La realidad es que hay 80 intendentes en la provincia de Buenos aires que quieren ser reelectos y Massa no quiere, pero sí quiere el apoyo de los intendentes”, bramó Secco.

“¿Cómo le dice Massa a 80 intendentes que no pueden ser reelectos? Lo dice para quedar bien con un electorado”, juzgó Secco en declaraciones a Radio Splendid.

Asimismo, explicó que por eso “hay quilombo dentro de nuestro espacio político. No es la reelección de los intendentes, es la de los senadores, de los diputados, de los concejales, de los consejeros escolares, de la mitad de la política”.

Finalmente, consideró que “la gente no es tarada, la gente sabe votar”, y señaló que “cuando la gente votó a Milei no tuvo otra opción, porque nosotros fuimos un mamarracho, esto es lo que pasa, y no lo quieren decir con claridad, yo sí lo digo, tengo diferencias y las digo”.