Llamamiento a la “unidad” peronista para enfrentar al “modelo timba”

El exdiputado nacional y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, subrayó la importania de reordenar al peronismo de cara a las elecciones de medio término.

“Hay que ordenar al peronismo, ponerlo en un lugar de oposición a este modelo espantoso de depredación y hambre para construir una alternativa; no puede ser que haya peronistas que votan la Ley Bases o no digan nada”, arremetió.

Acto seguido, indicó que “los peronistas estamos en contra de Milei, y que quede claro. Porque en cadena nacional hizo una enumeración de medidas para el sector financiero. Son todas a favor del carry trade y de los grandes inversores que vienen a expoliar los bienes comunes que hay en Argentina. Extractivismo salvaje y bicicleta financiera”.

Frente a este “modelo de timba”, Grosso señaló que el peronismo debe marcar su oposición. “Ese modelo afecta a nuestro pueblo. La mitad de la gente vive en la Provincia de Buenos Aires porque acá se produce el 45 % de la manufactura del país. El modelo industrial que construimos tiene un entramado social alrededor, y eso está en crisis”, sintetizó en declaraciones a la AM 750.

“Y cada día que pasa va a estar más en crisis. Para darle una salida a ese sector, hay que dejar en claro que el peronismo está enfrente de este modelo. Para que los números cierren con la gente adentro. Que Cristina se empiece a mover en el escenario nacional es una gran noticia, porque empieza a ordenar eso y a dejar claro que el peronismo es opositor y que Cristina ocupa una centralidad”, afirmó.

De todos modos, aclaró: “No considero a ninguno de los dirigentes que están en discusión ahora un salame; si vamos divididos en la Provincia o en las distintas provincias en las elecciones que vienen, mucha suerte no vamos a tener. Me parece que no hay dirigente que no sea consciente de ese escenario”.

En ese sentido, dijo, no ve “a ninguno haciendo locuras”: “Creo que hay un nivel de consciencia de que la crisis es enorme. Milei va a gozar de ese veranito financiero, nosotros tenemos que tener unidad, ponerlo del lado opositor al peronismo, pensar que tenemos que dar una discusión nacional: no sólo no hay que ir divididos, sino que no hay que desdoblar las elecciones”.