Fabiola Yañez lapidó a Alberto: “Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba”

La exprimera dama, Fabiola Yañez, habló desde España sobre sus padecimientos por la vivido en sus años con Alberto Fernández y planteó que “enfrentarse a un expresidente es enfrentarse al poder”.

“Cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico, porque la verdad nada te cura. No hay dinero que pueda curar esas heridas”, confesó en declaraciones a OKDiario.

🎥 Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina: "Alberto Fernández jamás me pidió perdón por las palizas que me daba, la culpa siempre la tenía yo"



✍🏻 por @lbalcarce

