Melconian habló de la emisión libertaria: “Canilla de agua bendita”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y cortar la emisión desde la “canilla de agua venenosa”, aunque resaltó que el presidente Javier Milei no cumplió con varias de sus principales pomesas de campaña, como ser la dolarización y el cierre del Banco Central.

“A esta altura creo que la dolarización sigue siendo un caballito de batalla. Un formato que usó en la campaña y con el que le fue bien”, puntualizó el economista en declaraciones a TN.

“Durante la campaña, yo en un rol menor como eventual ministro, me preocupé por construir credibilidad desde el primer día. Cuando tenía que dar mi punto de vista, decía que la dolarización y la baja de impuestos eran imposibles, y que las exportaciones impagas del Gobierno anterior no iban a poder ser pagadas por falta de reservas”, recordó.

En tanto, aseveró que “lo relevante hoy es que no se dolarizó, las importaciones no se pagaron y los impuestos no se van a bajar”.

“Probablemente vengan tiempos felices”, sumó en torno a la promesa del mandatario, y consideró que “un presidente no puede decir que vienen tiempos infelices después de un año de ajuste”.

De todos modos, sostuvo que “el programa se está construyendo bien y tiene que seguir con esa tónica, justamente por lo contrario de la dolarización; la gente no está huyendo del peso, al contrario de lo que ocurría con el plan platita”, pero “hoy el Gobierno está emitiendo moneda”, aunque no con “la canilla que sale agua venenosa”.

Por el contrario, consignó que emite “por comprar dólares y porque ha reaparecido el crédito” y “eso es una canilla de agua bendita”.

“Es una expansión monetaria de tres dígitos que convive con desinflación porque la gente está aceptando el peso”, reiteró Melconian.

Finalmente, en torno al valor actual del dólar oficial y del blue, precisó que “el $ 800 de diciembre traído a hoy es de $ 1400 o $ 1500. Eso, con $ 1000 hoy, es una apreciación del 30 %. El mismo nivel que tuvo la convertibilidad en un año y que también tuvo (el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz”.

“El costo argentino en dólares subió” a través de la apreciación del peso, por lo que “no hay que cometer el error de comparar contra el tipo de cambio libre”, advirtió y aclaró que pese a que “no se puede descalificar hablando de atraso”, al Gobierno “no le sobra nada”.