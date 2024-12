Los Piojos en los 90: del barrio a los estadios

Falta muy poco para el regreso de Los Piojos y la expectativa es grande. Para acompañar este momento histórico, Gourmet Musical Ediciones presenta Los Piojos en los 90, un libro de Juan Cruz Revello que recorre los primeros años de vida de la banda de El Palomar a través de entrevistas a sus integrantes y a buena parte del equipo que ayudó a llevarlos “del barrio a los estadios”.

La cultura musical argentina de la década de los noventa no se puede pensar sin Los Piojos. La banda definió una época y una generación. Incluso quienes no los escucharon y no se sintieron parte de la escena que desplegaron, no pueden obviar el protagonismo que tuvieron.

Irrumpieron y conquistaron todos los espacios y los públicos: de las barriadas del Gran Buenos Aires y la aristocracia bohemia a la masividad.

Con testimonios exclusivos de músicos, colaboradores, diseñadores y escritores, y un arduo trabajo de investigación, este libro reconstruye el trayecto inicial del grupo: cómo fue abrirse camino desde el under hasta llenar estadios y cómo se vivieron los efectos de ese salto que comandó mucho más que el recambio generacional del rock nacional.

Una renovación que fue, más bien y sobre todo, poética, artística y política, atravesada por las vivencias del conurbano, la influencia de los Rolling Stones combinada con los sonidos rioplatenses y la ambición de hacer historia.

En el final del siglo XX, con sus primeros cuatro discos de estudio –Chac tu chac (1992), Ay ay ay (1994), Tercer arco (1996) y Azul (1998)– y el álbum en vivo Ritual (1999), Los Piojos ofrendaron a la juventud de esos años las canciones justas para musicalizar su viaje en tren de cada día en el contexto de una realidad desigual, llena de contrastes entre las promesas y las consecuencias sociales, culturales y económicas de las políticas neoliberales.

Una nueva identificación musical, pero también nacional, que trascenderá generaciones...