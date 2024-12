El jurado halló “culpable” a Martín del Río, el parricida de Vicente López

Un jurado popular halló “culpable” a Martín del Río, acusado de haber asesinado en agosto de 2022 y en su propia vivienda de Vicente López a sus padres José Enrique Del Río y Mercedes Alonso, de 75 y 72 años de edad respectivamente.

Los 12 integrantes del jurado deliberaron durante menos de una hora y definieron el futuro del ahora condenado por parricida: pasadas las 19 horas de este viernes escucharon las instrucciones de la titular del Tribunal Oral y Criminal Nº 7 del Departamento Judicial San Isidro, la jueza María Coelho, quien luego confirmó la sentencia en una audiencia de cesura, y antes de las 20 ya tenían su veredicto unánime.

Durante el juicio oral, que se desarrolló entre el lunes 9 y este viernes 13, pasaron 19 testigos y todos declararon en contra de Del Río, incluidas su exesposa, su examante y su exsuegro.

En su alegato final, la fiscal Marcela Semeria sostuvo que “más allá de cualquier duda razonable, la Fiscalía ha probado que el día 24 de agosto de 2022, entre las 17:30 a las 18:30 horas, Del Río, actuando sobre seguro, conforme había sido su plan, colocó en estado de indefensión a sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos por la espalda a su papá y un disparo en el ojo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar. Era un lobo con piel de cordero, eso quedó totalmente evidenciado durante el transcurso de este juicio. Mercedes y Enrique no lo pudieron contar, Mercedes y Enrique fueron víctimas de un crimen. Mercedes y Enrique hoy no están”.

⚖ #Justicia | El jurado popular halló “culpable” a Martín del Río, el parricida de Vicente López



📍 https://t.co/2OrEtg2pxu pic.twitter.com/KE8V4NmSQn — ANDigital (@ANDigitalOK) December 14, 2024

La estrategia de la defensa, encarnada en los abogados Mónica Chirivín y Gastón Salamón, era poner en duda la presencia de su patrocinado en el momento y lugar en el que ocurrió el doble homicidio, y de hecho el propio acusado lo dijo en su alegato final: “Soy completamente inocente, antes de haber tocado a mis padres me hubiera matado”, dijo inicialmente, y recalcó: “Quiero decirles que es imposible haber cometido este hecho sin haber estado en el lugar, sin que el arma homicida haya pasado ni siquiera cerca mío”.

Una de las pruebas más contundentes para determinad que el doble parricidio fue cometido por el acusado es la del “hombre caminante”: se basa en el análisis biométrico que hizo Daniel Salcedo, exjefe de la Policía Bonaerense, sobre los videos de las cámaras de seguridad en las que se observa al sospechoso caminando hacia el lugar del crimen.

La examante de Del Río, Paola Elizabeth Coquiara, última testigo convocada por la Fiscalía el día miércoles, dio un testimonio fuerte, ya que tras considerar que el crimen a los padres de quien consideraba su pareja era un “ajuste de cuentas”, dadas las complicaciones que el sujeto tenía para abonar alquileres e incluso mantenía una deuda de 18 mil dólares con ella, las imágenes de la prueba del “hombre caminante” fue terminante.

“Después de verlas colapsé y terminé internada un mes porque me di cuenta lo que había pasado”, subrayó, lo reconoció y agregó: “Es él. Y es el mismo recorrido que hizo conmigo. Él es el caminante, lo reconozco”.

Una vez consumado el veredicto, y ratificada la pena, Del Río fue trasladado al penal de Campana por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y ahora aguardará para conocer cuál será su destino, naturalmente tras las rejas.