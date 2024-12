“Parece que a Milei le molestó que Kueider fuera cesanteado”

El senador nacional de la UCR, Pablo Blanco, desmintió al presidente Javier Milei luego de que el mandatario dijera que la sesión para destituir a Edgardo Kueider era inválida.

“Parece que le molestó que fuera cesanteado el senador Kueider, porque los operativos que hay entre Casa Rosada hacia la Presidenta del Senado y hacia tratar de que la sesión no tenga validez a mí me sorprenden. Dicen una cosa y hacen otra”, fustigó.

Además, puso de relieve que “los inconvenientes entre el Poder Ejecutivo contra la presidenta del Senado y cómo hacen las cosas es un problema de ellos”, pero desde Casa Rosada “buscan inmiscuir a todos” en el conflicto.

“El traspaso de mando tiene que ser oficial, no es que yo me voy sin hablarte. Debe hacerse un trámite oficial. Que los problemas de ellos los solucionen ellos”, reiteró el legislador fueguino en declaraciones a la AM 750.

“Uno puede ser muy mal pensado, pero el doble discurso del Presidente cada día se ratifica más”, remató Blanco.