Valdés: “No cuenten con nosotros para transar con el kirchnerismo”

El gobernador de Corrientes y candidato a la presidencial de la UCR provincial, Gustavo Valdés, abogó por un partido “vigoroso” y “que cambie el destino” del distrito.

“Quiero que vuelvan a haber comités de la UCR, como en 1983, aquellos que tenían la llama de Alfonsín. Aquellos que tenían la convicción de la lucha por las ideas, y para eso necesitamos una UCR vigorosa”, enfatizó el mandatario.

Hoy necesito convocarlos porque veo maniobras políticas que no me gustan. Juntadas con el kircherismo que no me gustan, avivadas en tribunales que no me gustan.



Están queriendo atar de pies y manos a los radicales. ¡Por eso quiero competir y ser el presidente de la UCR! pic.twitter.com/DE99vfeMmx — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 14, 2024

Durante un acto en el Club San Martín, aseveró que “somos un partido que en esta Argentina, ofreció a la sociedad democracia para siempre. Y hasta hoy, tuvimos un gran éxito. Todo gracias a la energía de militantes convencidos, la cual se te instala en el corazón y no se te va nunca. Es el momento de construir una UCR que cambie el destino de nuestra Corrientes, por un camino de modernización, desarrollo e inclusión”.

“Estoy viendo agachadas en los Tribunales que no me gustan. Nos están tratando de entregar al radicalismo. Yo soy de la UCR y quiero competir en las próximas elecciones. No tenemos nada que ver con ese kirchnerismo, aquel que nos hizo tanto mal y que golpeó a cada una de las familias correntinas”, acotó Valdés.

Y recordó: “Nos han discriminado en viviendas, en ayuda social cuando teníamos inundaciones. Ni siquiera levantaban un teléfono para ver qué nos estaba ocurriendo. Para ellos era más importante una ideología política que el ayudar a otro argentino”.

“Nosotros les vamos a decir que no cuenten con nosotros para transar con el kirchnerismo. Somos el partido político que por 20 años ha resistido al kirchnerismo, porque somos un espacio con convicción, coraje y fortaleza. Somos la organización política con más años en la Argentina, con 133 años y contando. Contamos con jóvenes y experimentados, pero el prestigio y el decoro no se regalan. No vale hacer cualquier cosa. Buscamos debatir ideas, plantearlas como corresponde”, exclamó.

En igual tesitura, planteó que “necesitamos tener un presidente en la UCR porque se vienen tiempos difíciles y hay que tomar decisiones. Necesitamos un comité central e institucionalidad en la provincia. No necesitamos más chanchos y retorcidos manchando a la UCR. No podemos hacer estos papelones”.

Después de ganar quiero que todos se sumen sin rencores porque necesitamos de todos los correligionarios, hasta el último radical será bienvenido a nuestras filas para salir juntos a convencer y a sumar a más partidos políticos para gobernar la próxima etapa que viene. pic.twitter.com/sm4QbdMvji — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 14, 2024

Respecto a los socios que llegaron a bancas desde el oficialismo, advirtió que “se hicieron los pícaros y hoy salen a utilizar la banca para negociar quien sabe qué cosa”.

De todos modos, aseguró que “la interna no afecta al Gobierno, vamos a seguir construyendo el futuro de Corrientes”, pero sí aludió a algunos acercamientos con el peronismo desde sectores radicales alejados del suyo: “Hay muchos besitos bajo las bancas con el kirchnerismo”.