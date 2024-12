Bullrich justificó sus vacaciones en Disney: “Los chicos vienen ahorrando”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que se irá de vacaciones al exterior, pese a la tan declamada austeridad que se arroga el Gobierno libertario.

Tras el pedido de “razonabilidad” en los viajes, el vocero presidencial Manuel Adorni ya anticipó que se irá al exterior porque es su costumbre desde antes de asumir y además tiene “mucha exposición”, lo que perjudicaría a su familia.

Del mismo modo, Bullrich precisó que viajará a Estados Unidos porque le había hecho la promesa a sus nietos de llevarlos a Disney.

“Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, mis nietos, tengo otro más, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney”, detalló la funcionaria en declaraciones a Urbana Play.

“Me cayó justo este año, y fui y hablé con Karina (Milei, la secretaria general de Presidencia) primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney”, arguyó Bullrich.

“Y, bueno, la verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla”, reveló.

Finalmente, aclaró que solo estará en Orlando, Florida poco más de una semana una semana. “Me voy de viernes a domingo”, puntualizó.

En tanto Adorni recalcó: “Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y me tengo que adaptar con el nivel de exposición que tengo”.

“Yo desde hace diez años que tengo la suerte de irme al exterior y bueno, me voy. Para todos los ministros aplica lo mismo”, completó en declaraciones a TN.